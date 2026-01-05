मोदींना माहिती होतं मी खूश नाहीय...; रशियन तेलावरून ट्रम्प यांची भारताला धमकी

Trump with PM Modi: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो यावरून पुन्हा एक मोठा दावा केलाय. ट्रम्प यांनी म्हटलं की, भारत मला खूश करण्याचा प्रयत्न करत होता. नरेंद्र मोदी चांगले व्यक्ती आहेत. अमेरिकेनं भारतावर रशियन तेल खरेदी केल्याच्या कारणानं ५० टक्के टॅरिफ लागू केलाय. सुरवातीला २५ टक्के टॅरिफच्या घोषणेसह भारतावर दंडही लावला होता. यानंतर भारताने स्पष्ट केलं होतं की, आम्हाला रशियन तेलावरून अमेरिका आणि युरोपियन युनियनकडून टार्गेट केलं जात आहे..ट्रम्प यांनी रशियन तेलाच्या खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटलं की, भारत मला खूश करण्याचा प्रयत्न करत होता. पंतप्रधान मोदी चांगले आहेत. ते खरंच चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांना माहिती होतं की मी आनंदी नाहीय आणि मला आनंदी ठेवणं गरजेचं आहे. ते व्यापार करतात.. आम्ही लवकरच टॅरिफ वाढवू शकतो..भाजपवर कमळाविरोधात प्रचाराची वेळ, अधिकृत उमेदवार अपक्ष लढणार; एकाच जागी दोन एबी फॉर्म दिल्यानं नामुष्की.अमेरिकेच्या तीन खासदारांनी डिसेंबर महिन्यात ट्रम्प यांनी लावलेला ५० टक्के टॅरिफ संपुष्टात आणण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. यात कॅरोलाइनाचे डेबोरा रॉस, टेक्सासचे मार्क वेसी आणि इलिनोइसचे राजा कृष्णमूर्ती यांचा समावेश होता. बेजबाबदारपणे टॅरिफ लागू करण्याचे परिमाण वाईट होतील आणि एक महत्त्वाची भागिदारी कमकुवत होईल असं खासदारांचं म्हणणं होतं..अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांसाठी २०२५ हे वर्ष चांगलं राहिलं. पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिका दौरा केला. त्यांत त्यांनी ट्रम्प यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक केली. त्याआधी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत त्यांची बैठकसुद्धा झाला. दरम्यान, टॅरिफ आणि व्यापारावरून दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. ट्रम्प यांनी भारताला जास्त आयात शुल्क लावणारा देश असंही म्हटलं. याशिवाय ट्रम्प प्रशासनाकडून घुसखोरांवर कारवाई सुरू करण्यात आलीय. तसंच एच१ बी व्हिसावर नवे निर्बंध लादले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.