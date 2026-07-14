Donald Trump: 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'वरील 20 टक्के 'टोल'चा प्रस्ताव रद्द; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय

Strait of Hormuz: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यावसायिक जहाजांवर २० टक्के परतावा शुल्क आकारण्याचा आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे. या शुल्काऐवजी आता आखाती देश अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर व्यापार आणि गुंतवणूक करतील, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. .डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रूथ सोशल'वर पोस्ट करत माहिती दिली की, आखाती देशांच्या नेत्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर त्यांनी २० टक्के फी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी अमेरिकेत ऐतिहासिक स्तरावर कारखाने, मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स आणि अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक येईल, ज्यामुळे अमेरिकेत लाखो उच्च पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण होतील..या नव्या घोषणेसोबतच ट्रम्प यांनी इराणी जहाजांवर संपूर्ण नाकेबंदी जाहीर केली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी आता इराणशी संबंधित किंवा इराणी माल वाहून नेणारी जहाजे वगळता संपूर्ण जगाच्या सागरी वाहतुकीसाठी खुली असेल. अमेरिकन सैन्यामुळेच जगातील हा अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग सुरक्षित राहिला असून तिथून खनिज तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे, अशा शब्दांत त्यांनी अमेरिकन लष्कराचे आणि संरक्षण नेतृत्वाचे कौतुक केले..Pune Water Cut Cancelled: पुण्यातील पाणीकपात निर्णय मागे; खडकवासला धरणात ५८ टक्के साठा, २२ जुलैनंतर नव्याने आढावा.दरम्यान, यापूर्वी सोमवारीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीची 'रक्षक' बनेल आणि सुरक्षेच्या बदल्यात तिथून जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर २० टक्के शुल्क आकारेल, अशी घोषणा केली होती. इराणने या प्रस्तावाची थट्टा करत '२० टक्के शुल्क खूप जास्त असून आम्ही योग्य तो तोडगा काढू' असे म्हटले होते..Pune News : स्वीकृत झेडपी सदस्यांसाठी नव्याने अधिसूचना; हरकती व सूचनांसाठी तीस दिवसांचा कालावधी.तर दुसरीकडे, इराणच्या सर्वोच्च लष्करी कमांडने अमेरिकेचे हे दावे फेटाळून लावत होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अमेरिकेचे नियंत्रण खपवून घेतले जाणार नाही आणि इराणी परवानगीशिवाय तिथून जाणाऱ्या अमेरिकन नौदलाला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.