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Turkey Climate Summit : युरोपात उष्णतेची लाट, नेपाळमध्ये महापूर अन् जगासमोर ऊर्जा संकट; हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तुर्कीयेत जागतिक नेते एकवटले

Turkey Climate Summit: वैश्विक तापमानवाढ आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर तुर्कीयेतील अंताल्या येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान संमेलनाला सुरुवात झाली आहे. ऊर्जा सुरक्षा, इंधन दरवाढ आणि अपारंपरिक ऊर्जेतील गुंतवणुकीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
Turkey Climate Summit:

Turkey Climate Summit

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अंताल्या (तुर्कीये), (पीटीआय) ः वैश्विक तापमानवाढीच्या मुद्यावरून जागतिक नेते, विविध देशांची शिष्टमंडळे आणि हवामानविषयक कार्यकर्ते यांच्यातील विचारमंथनाला आजपासून येथे प्रारंभ झाला. सरत्या वर्षामध्ये अवघे जगच नैसर्गिक संकटांना सामोरे गेले आहे.

युरोपातील उष्णतेची लाट तीव्र झाली असून नेपाळलाही महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांचे हे संमेलन पार पडत आहे.

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