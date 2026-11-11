Turkey Climate Summit : युरोपात उष्णतेची लाट, नेपाळमध्ये महापूर अन् जगासमोर ऊर्जा संकट; हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तुर्कीयेत जागतिक नेते एकवटले

अंताल्या (तुर्कीये), (पीटीआय) ः वैश्विक तापमानवाढीच्या मुद्यावरून जागतिक नेते, विविध देशांची शिष्टमंडळे आणि हवामानविषयक कार्यकर्ते यांच्यातील विचारमंथनाला आजपासून येथे प्रारंभ झाला. सरत्या वर्षामध्ये अवघे जगच नैसर्गिक संकटांना सामोरे गेले आहे. युरोपातील उष्णतेची लाट तीव्र झाली असून नेपाळलाही महापुराचा मोठा फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांचे हे संमेलन पार पडत आहे. .अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जगाचीच ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली असून इंधनाच्या किमतीही भरमसाठ वाढल्या आहेत. खते आणि कीटकनाशकांची टंचाई निर्माण झाली आहे. जगभरातील विविध देशांवर यामुळे ऊर्जा धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची वेळ आली आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या अपारंपरिक स्रोतांमधील गुंतवणूक वाढली आहे. या संमेलनामध्ये हवामानबदलाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाऊ शकतात, जागतिक पातळीवरून तसा दबाव येऊ लागला आहे. मागील आश्वासनांचे पालन करण्याबरोबरच नव्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान सर्वांसमोरच असेल..तापमानवाढीच्या बाबतीत जग हे १.५ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नवी लक्ष्ये निश्चित करण्यापेक्षा याआधी जे ठरविण्यात आले आहे त्यावर अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहेवैश्विक तापमानवाढ ही एका रात्रीमध्ये थांबणार नाही, याआधी झालेल्या संमेलनांमध्ये ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. अंताल्यातील संमेलनामधूनही पुढे जाण्याचा मार्ग सापडू शकेल. .या संमेलनाची केंद्रीय संकल्पना ही विद्युतीकरण ही असेल, अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून वीज निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. त्यातही सौर आणि पवन ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. साधारणपणे २०३५ पर्यंत या ऊर्जेचा वापर २१ वरून ३५ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दीष्टआहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.