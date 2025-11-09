Benjamin Netanyahu: नेतान्याहूंविरोधात ‘अटक वॉरंट’; तुर्कियेकडून पंतप्रधानांसह ३८ जण लक्ष्य

अंकारा/तेल अविव : इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इतर ३७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध नरसंहाराच्या आरोपाखाली ‘अटक वॉरंट’ जारी केल्याचे तुर्कियेने जाहीर केले आहे. इस्तंबूलच्या मुख्य सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाने शुक्रवारी याबाबत निवेदन दिले आहे..इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू, संरक्षणमंत्री याईसरेल कॅट्झ आणि लष्कर प्रमुख लेफ्टनंट जनरल इयाल जमीर यांच्यासह ३७ अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘अटक वॉरंट’ जारी करण्यात आले आहेत. मात्र, संपूर्ण यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. ‘तुर्किये टुडे’ने याबाबतचे वृत्त सर्वांत पहिल्यांदा प्रसिद्ध केले..अहवालानुसार, तुर्कियेने इस्राईलच्या अधिकाऱ्यांवर ‘नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे’ केल्याचा आरोप केला. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्राईलने गाझामध्ये हमासच्या विरोधात लष्करी कारवाई केली..१७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अल अहली हॉस्पिटलवरील हल्ल्यात ५०० लोकांनी आपला जीव गमावला. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी इस्राईलच्या सैनिकांनी जाणूनबुजून वैद्यकीय उपकरणे नष्ट केली, गाझाची नाकाबंदी केली आणि पीडितांना मानवतावादी मदत मिळू शकली नाही, असे तुर्कियेने जारी केलेल्या अटक वॉरंटमध्ये म्हटले आहे. या निवेदनात तुर्कियेने गाझा पट्टीमध्ये बांधलेल्या आणि मार्चमध्ये बॉम्बस्फोटात उद्ध्वस्त झालेल्या तुर्किये-पॅलेस्टिनी मैत्री रुग्णालयाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे..‘हा तर पीआर स्टंट’तुर्कियेच्या अटक वॉरंटवर प्रतिक्रिया देताना इस्राईलने याला ‘पीआर स्टंट’ असे म्हटले. तुर्कियेचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन यांचा नवीन ‘पीआर स्टंट’ पूर्णपणे नाकारत आहे. हमासने या वॉरंटचे स्वागत केले. ‘तुर्कियेतील नागरिक आणि नेते यांनी उचललेले हे प्रशंसनीय पाऊल असून, न्याय, मानवता आणि बंधुत्वाच्या मूल्यांसाठी हा देश वचनबद्ध आहे,’ अशी प्रतिक्रिया ‘हमास’ने दिली..गाझातील शांतता आणि आव्हाने.१५ मृतदेह सोपविलेखान युनूस (गाझा पट्टी): इस्राईलने शनिवारी १५ पॅलेस्टिनींचे मृतदेह गाझाला परत केले, असे गाझा पट्टीतील रुग्णालय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शस्त्रसंधी कराराच्या अटींनुसार एका इस्राईलमधील ओलिसाच्या मृतदेहाचे अवशेष परत करण्यात आले. ओलिसाच्या बदल्यात इस्राईलने १५ पॅलेस्टिनींचे अवशेष परत करण्याचे मान्य केले आहे. खान युनूस शहरातील नास्सर रुग्णालयाने याबाबत माहिती दिली असून, १५ मृतदेह परत देण्यात आले. इस्राईलच्या सैन्याने शुक्रवारी दिलेल्या माहितीनुसार, गाझामधील एका ओलिसाचे अवशेष ‘रेड क्रॉस’ संस्थेकडे सोपविण्यात आले आहेत. हा युद्धविराम झाल्यापासून आतापर्यंत दहशतवाद्यांनी २२ ओलिसांचे अवशेष परत केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.