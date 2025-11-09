ग्लोबल

Benjamin Netanyahu: नेतान्याहूंविरोधात ‘अटक वॉरंट’; तुर्कियेकडून पंतप्रधानांसह ३८ जण लक्ष्य

Turkey Issues Arrest Warrants Against Israel Leaders: तुर्कियेनं इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू व ३७ अधिकाऱ्यांविरोधात नरसंहार आरोपाखाली अटक वॉरंट जारी केला. गाझा हल्ल्यांचा समावेश.
सकाळ वृत्तसेवा
अंकारा/तेल अविव : इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि इतर ३७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध नरसंहाराच्या आरोपाखाली ‘अटक वॉरंट’ जारी केल्याचे तुर्कियेने जाहीर केले आहे. इस्तंबूलच्या मुख्य सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाने शुक्रवारी याबाबत निवेदन दिले आहे.

