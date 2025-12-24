Turkey Plane Crash : तुर्कियेमध्ये मोठा विमान अपघात,लिबियाच्या लष्करप्रमुखासह ८ जणांचा मृत्यू

तुर्किये मध्ये एका मोठ्या विमान अपघात झाला आहे. यात लिबियन लष्कर प्रमुख मुहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद यांच्यासह आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. लिबियाचे पंतप्रधान अब्दुल-हमीद दबेबेह यांनी तुर्कीमध्ये झालेल्या विमान अपघाताची माहिती दिली आहे. खाजगी जेटमध्ये लिबियन लष्कर प्रमुख, इतर चार अधिकारी आणि तीन क्रू सदस्य होते. अपघातानंतर विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाला. लिबियन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा अपघात तांत्रिक बिघाडामुळे झाला..लिबियन शिष्टमंडळ मंगळवारी संध्याकाळी तुर्कियेची राजधानी अंकारा येथील अधिकृत भेटीवरून देशात परतत असताना हा अपघात झाला. पंतप्रधान दबेबेह यांनी ही घटना अत्यंत दुःखद असल्याचे सांगून लिबियासाठी हे मोठे नुकसान असल्याचे म्हटले आहे..अंकारा विमानतळ तात्पुरते बंदअपघातानंतर, अंकारा विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आणि अनेक उड्डाणे वळवण्यात आली. अपघाताच्या कारणाचा तपास सध्या सुरू आहे. ही घटना लिबियाच्या सुरक्षा आणि राजकीय परिदृश्यासाठी एक गंभीर धक्का मानली जात आहे. लिबियाचे पंतप्रधान अब्दुल-हमीद दबेब या घटनेबाबत तुर्कीचे अध्यक्ष आणि इतर नेते आणि अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहेत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या इतर चार अधिकाऱ्यांमध्ये अल-फितौरी घराईबेल, ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी, चीफ ऑफ स्टाफचे सल्लागार मोहम्मद अल-असावी दियाब आणि चीफ ऑफ स्टाफच्या कार्यालयातील लष्करी छायाचित्रकार मोहम्मद उमर अहमद महजूब यांचा समावेश आहे. .उड्डाणानंतर ४० मिनिटांनी संपर्क तुटलातुर्कियेचे गृहमंत्री अली येरलिकाया म्हणाले की, मंगळवारी रात्री ८:३० वाजता अंकाराच्या एसेनबोगा विमानतळावरून विमानाने उड्डाण केले. सुमारे ४० मिनिटांनी विमानाशी संपर्क तुटला आणि त्यानंतर काही वेळातच अपघाताची नोंद झाली. लिबियाचे लष्करी प्रमुख आणि इतर चार जणांना घेऊन जाणाऱ्या फाल्कन-५० वर्गाच्या खाजगी जेटचे अवशेष अंकाराजवळ सापडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.