Turkey Plane Crash : तुर्कियेमध्ये मोठा विमान अपघात,लिबियाच्या लष्करप्रमुखासह ८ जणांचा मृत्यू

Libyan Army Chief Death : प्राथमिक माहितीनुसार तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अपघातानंतर अंकारा एसेनबोगा विमानतळ तात्पुरते बंद करण्यात आले आणि उड्डाणे वळवण्यात आली.
Wreckage of a Falcon-50 private jet found near Ankara after a fatal crash that killed Libya’s army chief and seven others.

Yashwant Kshirsagar
तुर्किये मध्ये एका मोठ्या विमान अपघात झाला आहे. यात लिबियन लष्कर प्रमुख मुहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद यांच्यासह आठ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. लिबियाचे पंतप्रधान अब्दुल-हमीद दबेबेह यांनी तुर्कीमध्ये झालेल्या विमान अपघाताची माहिती दिली आहे. खाजगी जेटमध्ये लिबियन लष्कर प्रमुख, इतर चार अधिकारी आणि तीन क्रू सदस्य होते. अपघातानंतर विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाला. लिबियन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा अपघात तांत्रिक बिघाडामुळे झाला.

