दोन हेलिकॉप्टर्सची हवेतच धडक, घिरट्या घालत अचानक जमिनीवर कोसळले; घटनेचा धक्कादायक VIDEO समोर

अमेरिकेतली न्यू जर्सीमध्ये दोन हेलिकॉप्टरची हवेतच धडक होऊन भीषण दुर्घटना घडलीय. यात एकाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. न्यू जर्सीत सकाळी साडे अकराच्या सुमारास ही घटना घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल होत आहे..हॅमोंटन पोलिस प्रमुख केविन फ्रील यांनी सांगितलं की, हेलिकॉप्टर दुर्घटनेबाबत साडे अकराच्या सुमारास आम्हाला माहिती समजली. या घटनेत एक हेलिकॉप्टर वेगात जमिनीच्या दिशेने फिरताना दिसतंय. दोन हेलिकॉप्टरची धडक होऊन एकाचा मृत्यू झाला आहे..फेडरल एव्हिएशन एडमिनिस्ट्रेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, हॅमोंटन म्युनिसिपल एअरपोर्टजवळ एक एनस्ट्रॉम एफ २८ए हेलिकॉप्टर आणि एनस्ट्रॉम २८० सी हेलिकॉप्टरची धडक झाली. दोन्ही हेलिकॉप्टरमध्ये फक्त पायलट होते. यातील एकाचा मृत्यू झालाय तर दुसरा पायलट गंभीर जखमी झाला आहे..अपघाताच्या ठिकाणी असलेल्या कॅफे मालकाने दिलेल्या माहितीनुसार, पायलट त्याच्या रेस्टॉरंटमध्ये रेग्युलर यायचा. सोबत नाश्ताही करत असे. आम्ही तो हेलिकॉप्टर उडवत होता ते पाहिलं. त्यानंतर एक हेलिकॉप्टर घालच्या दिशेनं घिरट्या घालत आलं आणि दुसरं हेलिकॉप्टरही फिरल्यानंतर खाली कोसळलं..भुस्सा भरलेला ट्रक उलटल्यानं बोलेरोचा चुराडा, चालकाच्या डोक्याचा चेंदामेंदा; अपघाताचा VIDEO आला समोर.तांत्रिक बिघाडामुळे ही दुर्घटना घडली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान पोलीस दोन्ही पायलटमध्ये काही संवाद झाला होता का? याचा तपास करणार आहेत. एका हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाडानंतर दुसऱ्या पायलटला याबाबत समजू शकले नसावे आणि त्यातून हा अपघात झाला असण्याचा अंदाज फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशनने व्यक्त केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.