दोन हेलिकॉप्टर्सची हवेतच धडक, घिरट्या घालत अचानक जमिनीवर कोसळले; घटनेचा धक्कादायक VIDEO समोर

Two Helicopter Crash अमेरिकेतील न्यू जर्सी इथं दोन हेलिकॉप्टर्सची हवेतच धडक होऊन भीषण दुर्घटना घडलीय. यात एका पायलटचा मृत्यू झालाय तर दुसरा जखमी झाला आहे. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सूरज यादव
अमेरिकेतली न्यू जर्सीमध्ये दोन हेलिकॉप्टरची हवेतच धडक होऊन भीषण दुर्घटना घडलीय. यात एकाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. न्यू जर्सीत सकाळी साडे अकराच्या सुमारास ही घटना घडलीय. या घटनेचा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल होत आहे.

