इराणचा पुन्हा रॉकेट हल्ला; इराकमधील अमेरिकेन दूतावासावर सोडले रॉकेट

बगदाद : इराण आणि अमेरिकेमधील वाद शिगेला पोहोचला असून काल इराणने अमेरिकेच्या इराकमधील दोन लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते. अशातच आज (ता. 9) मध्यरात्रीही इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या दूतावासाजवळ पुन्हा रॉकेट हल्ला केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा हल्ला इराकची राजधानी बगदाद येथे थेट ग्रीन झोनवरच करण्यात आला आहे.

इराकी लष्कराने या घटनेला दुजोरा दिला असून बगदाद शहराच्या सर्वात महत्त्वाच्या अशा ग्रीन झोन असलेल्या भागात दोन रॉकेट कोसळली. यातील एक रॉकेट हे अमेरिकन दूतावासाच्या अगदी जवळ म्हणजे 100 मीटर अंतरावर पडले आहे. या रॉकेट हल्ल्यात कोणतीही जिवीत हानी झाली नसल्याची माहिती इराकी सैन्याने दिली आहे.

दोन कत्युशा रॉकेट्स ही बगदादच्या ग्रीन झोनमध्ये पडली. रॉकेट पडल्याने सायरन वाजला. यातील एक कत्युशा हे अमेरिकेच्या दूतावासाजवळ पडल्याने चिंत व्यक्त केली जात होती मात्र, यात कोणत्याही प्रकारची जिवीत हानी झाली नाही, असे इराकच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इराण व अमेरिकेच्या वादात इराकची राजधानीही भरडून निघत आहे.

