युद्धामुळे अडकलेल्या भारतीयांच्या मदतीला धावले युएई, हॉटेल्सना दिल्या सूचना; तर भारतीय दुतावासाने जारी केले हेल्पलाइन नंबर

अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर हल्ल्यानंतर मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणनेसुद्धा हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देत आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्कराच्या तळांवर हल्ले केले आहेत. इराणने सौदी अरेबियातील आरामको रिफायनरीवर ड्रोन हल्ला केल्यानं हवेत धुराचे लोट पसरले आहेत. रिफायनरीत आग भडकली असून परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. आखाती देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असताना युएई सरकारसह भारताच्या आखाती देशांमध्ये असलेल्या दुतावासांकडून भारतीयांना आवश्यक ती मदत केली जात आहे..युएई सरकारने त्यांच्या देशात अडकलेल्या पर्यटकांना सध्या जिथे आहेत त्या हॉटेल्समध्ये किंवा सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचं आवाहन केलंय. तसंच हॉटेल मालकांना पर्यटकांकडून जास्त भाडं आकारू नये असंही बजावण्यात आलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही युएईच्या राष्ट्रपतींशी फोनवरून चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी या कठीण काळात युएईतील भारतीयांच्या काळजी घेतल्याबद्दल युएई सरकारचे आभार मानले..खामेनेई ४५ वर्षांपासून लपवायचे उजवा हात, म्हणायचे, मला एका हाताची गरज नाही.युएईत विमानतळांवर अडकलेल्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय दुतावास आणि उच्चायुक्तालय युएई प्रशासनाच्या संपर्कात आहे. सध्या तात्पुरत्या काळासाठी एअरस्पेस बंद करण्यात आलीय. प्रवाशांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवण्यात येईल असं आश्वस्त करण्यात आलंय. युएई सरकारकडून हॉटेल्समध्ये अडकलेल्या प्रवाशांची सोय करण्यात आलीय. याशिवाय हॉटेल्सना त्यांचे दर वाढवू नयेत आणि आधी बूकिंगसाठी जे दर आकारलेत त्यानुसारच दर घ्यावेत असंही सांगण्यात आलंय..भारतातून कामानिमित्त गेलेले आणि पर्यटक आखाती देशांमध्ये अडकून पडले आहेत. सध्या एअरस्पेस बंद असल्यानं विमानसेवाही बंद आहे. यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत अडकलेल्या भारतीयांना मदतीसाठी हेल्पलाइन नंबर जारी करण्यात आले आहेत..दोहातील भारतीय दुतावासाने कतारमध्ये असणाऱ्या भारतीयांना काळजी घेण्याचं आवाहन केलंय. तसंच सरकारकडून सातत्यानं देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगितलं आहे. 0097455647502 हा हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केला आहे. याशिवाय cons.doha@mea.gov.in वर काही शंका असतील तर त्या कळवण्यास सांगितलं आहे..US Fighter Jet Crash : अमेरिकेचं फायटर जेट कोसळलं; आगीचा गोळा बनलं, पण पायलट सुखरुप, पाहा VIDEO.सौदी अरेबियातील रियाधमध्ये असलेल्या भारताच्या दुतावासाकडून सौदी अरेबियातील भारतीयांसाठी हेल्पलाइन नंबर जारी करण्यात आलाय. 00966114884697, 00966542126 (WhatsApp Only), 8002471234 (toll Free) या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन केलं आहे..इस्रायलमधील भारतीयांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुरक्षा गाइडलाइनचं पालन करा आणि सुरक्षित स्थळी रहा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. पुढील सुचना देईपर्यंत इस्रायलमध्ये अनावश्यक प्रवास टाळण्यास तेल अवीवमधील भारतीय दुतावासाने सांगितलंय. इस्रायलमधील भारतीयांसाठी 972547520711, 972542428378 हे नंबर मदतीसाठी जारी केले आहेत..इराणमध्येही अडकलेल्या भारतीयांसाठी तेहरानमधील भारतीय दुतावासाकडून हेल्पलाइन नंबर जारी केला आहे. सध्या सुरक्षित स्थळी राहण्याचे आवाहन तेहरानमधील भारतीय दुतावासाने केलं आहे. 989128109115, 989128109109, 989128109102, 989932179359 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन केलंय.अबुधाबी, दुबई - हेल्पलाइन नंबर - 80046342, WhatsApp - 971543090571कुवैत - हेल्पलाइन 96565501946बहरीन - हेल्पलाइन - 0097339418071.ओमानमध्ये मस्कतमधील भारताच्या दुतावासाकडून 80071234 हा टोल फ्री नंबर जारी करण्यात आलाय. तर WhatsApp वर 96898282270 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन केलं आहे.जॉर्डनमधील भारतीयांसाठी 00962770422276 हा हेल्पलाइन नंबर जारी केला आहे. तसंच जॉर्डनमधील भारतीय प्रवाशांना तातडीनं देश सोडण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. विमानसेवा रद्द होण्याआधी देश सोडा असं सांगितलं होतं..इराकमध्येही युद्धजन्य स्थिती असून भारताच्या बगदादमधील दुतावासाकडून भारतीयांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. इंग्लीश आणि हिंदी भाषिकांसाठी 9647716511185, तर अरेबिक भाषिकांसाठी ९६४७७०४४४८९९ या क्रमांकावर संपर्क करण्यास सांगण्यात आलंय..