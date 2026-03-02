ग्लोबल

युद्धामुळे अडकलेल्या भारतीयांच्या मदतीला धावले युएई, हॉटेल्सना दिल्या सूचना; तर भारतीय दुतावासाने जारी केले हेल्पलाइन नंबर

Helpline Numbers for Indians इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे आखाती देशात हजारो भारतीय अडकून पडले आहेत. युएई सरकारने यासंदर्भात हॉटेल्स आणि विमातळांना विशेष सूचना जारी केल्या आहेत.
Indian Embassy Releases Emergency Contacts For Citizens Abroad

Indian Embassy Releases Emergency Contacts For Citizens Abroad

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर हल्ल्यानंतर मध्य पूर्वेत युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणनेसुद्धा हल्ल्यांना चोख प्रत्युत्तर देत आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्कराच्या तळांवर हल्ले केले आहेत. इराणने सौदी अरेबियातील आरामको रिफायनरीवर ड्रोन हल्ला केल्यानं हवेत धुराचे लोट पसरले आहेत. रिफायनरीत आग भडकली असून परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. आखाती देशात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असताना युएई सरकारसह भारताच्या आखाती देशांमध्ये असलेल्या दुतावासांकडून भारतीयांना आवश्यक ती मदत केली जात आहे.

Loading content, please wait...
america
usa
War
israel
UAE
Iran

Related Stories

No stories found.