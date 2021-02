ब्रेकिंग: निरव मोदीला भारतात धाडण्याचा रस्ता मोकळा; लंडनच्या कोर्टाने दिला मोठा निर्णय

लंडन : पंजाब नॅशनल बँकमध्ये 14 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा करणारा हिऱ्यांचा व्यापारी नीरव मोदी सध्या भारतातून फरार झाला होता. नीरव मोदीला भारताकडे सुपूर्द करण्याबाबत लंडनच्या वेस्टमिंस्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने आजा गुरुवारी निर्णय दिला. या निर्णयानंतर निरव मोदीला भारताकडे सुपूर्द करण्याचा मार्ग कोर्टाने मोकळा केला आहे. कोर्टाने म्हटलं की, नीरव मोदीच्या विरोधात भारतात एक खटला दाखल आहे ज्याचं त्याला उत्तर द्यावं लागेल. कोर्टाने पुढे आपल्या निर्णयात म्हटलं की, नीरव मोदीने पुरावे नष्ट करणे तसेच साक्षीदारांना भीती घालण्याचा कट रचला होता.

UK extradition judge orders Nirav Modi to be extradited to India to stand trial pic.twitter.com/vsvy4wMqqk

कोर्टाने पुढे म्हटलंय की, नीरव मोदीला मुंबईमधील ऑर्थर रोड जेलमध्ये योग्य ते औषधोपचार आणि मानसिक आरोग्यासाठी सुविधा पुरवल्या जातील. नीरवने आपल्या विरोधातील 'एक्ट्रॅडीक्शन' आदेशाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं. दोन वर्ष कायदेशीर लढाई लढल्यानंतर आज गुरुवारी जिल्हा न्यायाधीश सॅम्यूअल गूजी यांनी निर्णय दिला की, नीरव मोदीच्या विरोधात कायदेशीर खटला आहे, ज्यामध्ये त्याला भारतीय न्यायालयासमोर दाखल व्हावं लागेल.

Nirav Modi will not be denied justice if he is extradited to India, UK Extradition judge rules

— ANI (@ANI) February 25, 2021