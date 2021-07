या 'तुरुंगात' मिळते दारु! पैसे खर्च करून तुरुंगवास भोगतात कैदी

By

पुणे: एखादा कैदी गुन्हा केला तर त्या गुन्हेगारांना तुरूंगात ठेवले जाते, जेथे त्यांना त्यांच्या कृत्याबद्दल शिक्षा भोगावी लागते. परंतु लंडन, इंग्लंडमध्ये (England Jail Cocktail Bar) इंग्लंड जेल कॉकटेल बार अशी जेल आहे, जिथे तुरुगांत बंद झाल्यानंतर, ड्रिंक म्हणजेच दारू दिली जाते. चला तर मग या 'अनोख्या कारागृहाबद्दल' जाणून घेवूयात.

सध्या ही अनोखी जेल लंडनमध्ये अॅडवेंचर आणि प्रवासाची आवड असणा-यांसाठी चर्चेचा विषय आहे. जेलमध्ये कॉकटेल बार सुरू झाला असून या 'जेल' मध्ये जाण्यासाठी कैद्यांमध्ये उत्साह आहे.

या जेलचे नाव Alcotraz Cell Block Two One Two आहे. पण ही जागा जेल नाही तर एक बार आहे. लोकांना वेगळा एक्सपीरियंस (अनुभव) देण्यासाठी येथे एक अनोखी थीम ठेवली गेली आहे. या थीमसह या कॉकटेल बारमध्ये प्रवेश केल्याने तेथे जेलसारखे वातावरण असल्याचे जाणवते.

येथे येणार्‍या लोकांना कैद्यांप्रमाणे नारिंगी रंगाचे जंपसूट घालण्यास दिले जाते. यानंतर, तो येथे तुरूंग सारख्या कोठडीत बसतो. तसेच येथे येणार्‍या लोकांना अल्कोहोल स्मगलिंगचा (Alcohol Smuggling) खेळ खेळावा लागतो.

स्मगलिंगचा खेळ जिंकल्यानंतर, त्यांच्या जेलमध्ये असलेल्या सोबत्याबरोबर बसून लोकांना त्यांच्या आवडत्या ड्रिंक पिण्याचा आनंद घेता येतो. या कॉकटेल बारवर आल्यानंतर तुम्हाला ड्रिंक्सचा मेन्यू मिळत नाही. कारण ते 'जेल' आहे, अशा परिस्थितीत आपल्याला ड्रिंक्स स्मगलिंग करावी लागते.

बारच्या अधिकृत वेबसाइटवर बर्‍याच मनोरंजक माहिती देण्यात आल्या आहेत. या बारमध्ये येण्यासाठी 35.99 पौंड म्हणजे सुमारे 3600 रुपये खर्च करावे लागतात. या बारचे तिकिट वेबसाइटवरूनच बुक करता येते.

इंग्लंडमध्ये यावेळी कोरोनाव्हायरस कमी झाल्यामुळे लॉकडाउनवरील निर्बंध हटविले गेले आहेत, म्हणूनच लोक या 'जेल' जागेचा खूप आनंद घेत आहेत.