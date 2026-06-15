१६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी, पंतप्रधानांनी घेतला मोठा निर्णय, नेमकं काय सांगितलं?

UK Bans Social Media for Children: ब्रिटनने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशियानंतर असा निर्णय घेणारा ब्रिटन हा चौथा देश ठरला आहे. मुलांचे मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि भविष्यातील हित लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले आहे..सरकारच्या नव्या धोरणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसोबतच काही गेमिंग अॅप्स आणि लाईव्हस्ट्रीमिंग सेवांवरही निर्बंध घालण्याचा विचार करण्यात आला आहे. यामुळे मुलांना अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क साधण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..Online Gaming Rules : 1 मे पासून 'या' ऑनलाइन गेम्सवर बंदी; एक चूक अन् थेट कारवाई, कोणाला मिळणार सूट? सरकारचा मोठा निर्णय पाहा.सरकारकडून सोशल मीडियासाठी 'कर्फ्यू' लागू करण्याचाही विचार सुरू असून, त्याबाबतची सविस्तर माहिती पुढील महिन्यात जाहीर केली जाणार आहे. जवळपास तीन महिन्यांच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नॅपचॅट, एक्स, रेडिट, थ्रेड्स, ट्विच आणि किक या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांसाठी निर्बंध लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Online Gaming करताय? तर तुमच्या मोबाईलमध्ये असली पाहिजे 'ही' एक गोष्ट, मोठ्या धोक्यांपासून करेल सुरक्षा.पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले की, प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलाने सुरक्षित आणि आनंदी वातावरणात वाढावे असे वाटते. त्यामुळे मुलांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सरकार आवश्यक ती कठोर पावले उचलणार आहे. मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून दूर ठेवणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.