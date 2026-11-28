ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याचे नियोजन करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. युनायटेड किंगडममध्ये ३० नोव्हेंबर २०२६ पासून विद्यार्थी व्हिसासाठी आर्थिक पात्रतेचे सुधारित नियम लागू होणार आहेत. या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांना राहणीमानाच्या खर्चासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक रक्कम उपलब्ध असल्याचे दाखवावे लागणार आहे. आर्थिक निकषांमधील वाढ तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असली, तरी जानेवारी २०२७ च्या प्रवेशासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर सलग २८ दिवस बँक खात्यात आवश्यक रक्कम ठेवण्याचे आव्हान असणार आहे..लंडनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी आर्थिक निकष वाढलेनव्या नियमांनुसार, लंडनमधील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना राहणीमानाच्या खर्चासाठी दरमहा १,५७० पौंड म्हणजेच सुमारे १.९६ लाख रुपये उपलब्ध असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. यापूर्वी ही मर्यादा १,५२९ पौंड म्हणजेच जवळपास १.९१ लाख रुपये होती.लंडनबाहेरील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही आर्थिक निकष वाढवण्यात आले आहेत. त्यांना आता दरमहा १,२०३ पौंड म्हणजेच अंदाजे १.५० लाख रुपये उपलब्ध असल्याचे दाखवावे लागेल. यापूर्वी ही रक्कम १,१७१ पौंड म्हणजेच सुमारे १.४६ लाख रुपये होती..एकूण आर्थिक तरतुदीतही वाढसुधारित नियमांनुसार शिक्षणाच्या ठिकाणानुसार विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या एकूण आर्थिक तरतुदीमध्येही बदल करण्यात आला आहे.लंडनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम पूर्वीच्या १३,७६१ पौंडांवरून (१७.२० लाख रुपये) वाढून १४,१३० पौंड (१७.६६ लाख रुपये) झाली आहे. तर लंडनबाहेर शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी आवश्यक रक्कम १०,५३९ पौंडांवरून (१३.१७ लाख रुपये) वाढून १०,८२७ पौंड (१३.५३ लाख रुपये) करण्यात आली आहे.या बदलानुसार लंडनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना अतिरिक्त ३६९ पौंड (४६,१२५ रुपये), तर लंडनबाहेरील विद्यार्थ्यांना २८८ पौंड (३६ हजार रुपये) अधिक निधी उपलब्ध असल्याचे दाखवावे लागणार आहे..बहुमतासाठी सरकार पक्ष फोडतंय, लोकशाहीला धोका; डिलिमिटेशनवरून खर्गेंचा घणाघात, शिवसेना, राष्ट्रवादीचा केला उल्लेख.व्हिसासाठी २८ दिवसांची बँक बॅलन्स अट महत्त्वाचीकेवळ व्हिसासाठी अर्ज करण्यापूर्वी बँक खात्यात वाढीव रक्कम जमा करणे पुरेसे ठरणार नाही. ब्रिटनच्या इमिग्रेशन नियमांनुसार, स्वतःची किंवा पालकांची बचत आर्थिक पुरावा म्हणून सादर करणाऱ्या अर्जदारांना निर्धारित संपूर्ण रक्कम सलग किमान २८ दिवस बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक आहे.उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याने ३० नोव्हेंबर रोजी अतिरिक्त रक्कम खात्यात जमा केली, तर इतर पात्र आर्थिक पुरावा उपलब्ध नसल्यास त्याला व्हिसासाठी अर्ज करण्यापूर्वी डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते. त्यामुळे जानेवारी २०२७ च्या प्रवेशासाठी व्हिसाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे मर्यादित वेळ उरू शकतो..चलन विनिमय दराचाही विचार आवश्यकभारतीय विद्यार्थ्यांनी चलनातील चढ-उतारांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. ब्रिटनचे इमिग्रेशन अधिकारी परकीय चलनातील बँक शिल्लक तपासताना अर्ज सादर करण्याच्या दिवशी लागू असलेल्या OANDA विनिमय दराचा वापर करतात.३० नोव्हेंबर २०२६ किंवा त्यानंतर सादर होणाऱ्या अर्जांना सुधारित आर्थिक निकष लागू होतील. मात्र, या तारखेपूर्वी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन जुन्या आर्थिक मर्यादांनुसार केले जाईल.दरम्यान, या बदलाचा अर्थ विद्यार्थी व्हिसाच्या अर्ज शुल्कात वाढ झाली आहे असा नाही. सुधारित रक्कम केवळ राहणीमानाच्या खर्चाशी संबंधित आहे. त्यामध्ये शिक्षण शुल्क, व्हिसा अर्ज शुल्क आणि इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जचा समावेश नाही..Illegal Hoardings: शहराला बेकायदा होर्डिंगचा विळखाशहराला बेकायदा होर्डिंगचा विळखा ,मुख्यमंत्र्यांची पुण्याला शाबासकी, संभाजीनगरवर छडी कधी उगारणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.