लोकांना पॉर्न दाखवून युक्रेन लढणार युद्ध, २३६ कोटींच्या कमाईतून ३० हजार ड्रोन खरेदी करता येणार; झेलेन्स्की मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत

रशियासोबत युद्ध सुरू असताना आता युक्रेन सरकारकडून देशातील अडल्ट कंटेंट (पॉर्नोग्राफी)च्या व्यवसायाला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला जात आहे. सरकार आता पॉर्नोग्राफीवर कर लावण्याच्या विचारात आहे. द वॉल स्ट्रिट जर्नलने यासंदर्भात वृत्त दिलंय. पॉर्नोग्राफीवर कर लावल्यास सरकारला २.५ कोटी डॉलर म्हणजेच जवळपास २३६ कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो..युक्रेनच्या एका खासदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, "पॉर्नोग्राफीवर कर लावून सरकारला २३६ कोटी रुपये मिळतील. यातून किमान ३० हजार ड्रोन खरेदी करता येऊ शकतात." युक्रेनमध्ये पॉर्नोग्राफीला कायदेशीर मान्यता नाही. कायदेशीर दर्जा दिल्यास सरकारच्या तिजोरीत भर पडेलच. शिवाय भ्रष्टाचारही कमी होईल असा विश्वास सरकारला वाटतो..जगाचा नकाशा बदलणार; आफ्रिका दिसणार मोठा, युरोप-अमेरिकेचा आकार होणार कमी, भारताचा ठरावाला पाठिंबा?.कारवाईची भीतीपॉर्नोग्राफीवर कर लावण्याचा प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांनी म्हटलंय की, पोलिसांना अडल्ट कंटेंटशी संबंधित प्रकरणांऐवजी गंभीर गुन्ह्यांकडे जास्त लक्ष देता येईल. सध्या या व्यवसायाची मोठी उलाढाल ही कायदेशीर कारवाईच्या भीतीने लपून छपून होत असते. यामुळे भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारही होतात..विधेयकयुक्रेनच्या संसदेने जुलैमध्ये या विधेयकाला पहिल्या रीडिंगमध्ये मंजुरी दिली होती. आता याला दुसऱ्या रीडिंगसाठी सादर केलं जाईल. या विधेयकाच्या बाजूने मतदान झालं होतं. युक्रेन आणि रशिया यांच्यात गेल्या साडे चार वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. देशाच्या जीडीपीच्या जवळपास ५० टक्के भाग हा युद्धासाठी खर्च होत आहे..अडल्ट कंटेंट इंडस्ट्रीयुक्रेनमध्ये अडल्ट कंटेंटचा ऑनलाइन व्यवसाय वेगानं वाढत आहे. मोठ्या संख्येनं युक्रेनचे क्रिएटर्स यात काम करतायत. ओन्ली फॅन्सने २०२३मध्ये युक्रेनमधून १२३७ कोटी रुपये कमावले होते. ही फक्त ओन्ली फॅन्सची आकडेवारी आहे. यात अडल्ट कंटेंटच्या पूर्ण व्यवसायाची आकडेवारी नाही..एका क्रिएटरने भरला कोट्यवधींचा करयुक्रेनमध्ये अडल्ट कंटेंट क्रिएटर स्वितलाना द्वोर्निकोवा हिने आतापर्यंत जवळपास ९ लाख डॉलर म्हणजे साडे आठ कोटी रुपये कर भरला आहे. सरकारने जर अडल्ट कंटेंटला कायदेशीर मान्यता दिली आणि कर घेतला तर सरकारच्या तिजोरीत भर पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.