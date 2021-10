जगाची वाटचाल 'आपत्तीजनक तापमान वाढी'कडे : अँटोनियो गुटेरेस

By

नैरोबी : मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या 'Emissions Gap Report 2021: The Heat Is On' या अहवालानुसार, देशांच्या सुधारित राष्ट्रीय हवामान कृती योजनांनी (नॅशनल डिटरमाइंड कंट्रिब्युशन/NDC) वार्षिक हरितगृह वायू उत्सर्जन पूर्वीच्या ठरावांच्या तुलनेत केवळ 7.5 टक्क्यांनी कमी केले. अहवालात एनडीसी, राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपायांचा सोबत 2030 च्या इतर ठरावांचे देखील पुनरावलोकन केले आहे जे अद्याप अधिकृतपणे सादर केले गेले नाहीत.

सध्याचा ठराव पुरेसा नाही, असे स्पष्टीकरण यूएन एजन्सीने दिले आहे. ग्लोबल वार्मिंग 1.5 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी मर्यादित ठेवण्यासाठी, हरितगृह उत्सर्जनात 55 टक्के कपात करणे आवश्यक आहे. 1.5 °C ही तापमान वाढीची श्रेणी आहे जी पृथ्वी आणि मानवतेवर हवामान बदलाचे परिणाम मर्यादित करू शकते.

UN चे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, ग्लासगो येथील Cop26 ला एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे आणि जग अजूनही जागतिक तापमानात विनाशकारी वाढीच्या मार्गावर आहे.

युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम (UNEP) च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की पॅरिस हवामान करारामध्ये निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हवामान कृतीसाठी नवीन आणि सुधारित ठराव पुरेसे नाहीत. स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे होणाऱ्या UN च्या वार्षिक हवामान परिषदेच्या काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, या शतकात जागतिक तापमानात किमान 2.7 अंश सेल्सिअस वाढ होणार आहे.