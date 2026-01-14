ग्लोबल

Visa Suspend: अमेरिकेचा मोठा निर्णय! रशिया, इराणसह ७५ देशांसाठी व्हिसा प्रक्रिया थांबवली; भारत आणि पाकिस्तानचं काय? जाणून घ्या...

United States Visa Suspension: ट्रम्प प्रशासनाने बंदी घातलेल्या देशांमध्ये इराण, रशिया, अफगाणिस्तान, इराक, नायजेरिया आणि ब्राझील यांचा समावेश आहे. हे निर्बंध २१ जानेवारीपासून लागू होतील.
अमेरिकेने ७५ देशांविरुद्ध मोठे पाऊल उचलले आहे. रशिया, इराण आणि अफगाणिस्तानसह ७५ देशांतील अर्जदारांसाठी व्हिसा प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. अमेरिकेत सार्वजनिक आरोप होण्याची शक्यता असलेल्या अर्जदारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी हे करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार व्हिसा नाकारण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलाचा उद्देश अमेरिकेत संभाव्य सार्वजनिक शुल्क मानले जाणाऱ्या अर्जदारांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आहे.

