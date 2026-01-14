Visa Suspend: अमेरिकेचा मोठा निर्णय! रशिया, इराणसह ७५ देशांसाठी व्हिसा प्रक्रिया थांबवली; भारत आणि पाकिस्तानचं काय? जाणून घ्या...

अमेरिकेने ७५ देशांविरुद्ध मोठे पाऊल उचलले आहे. रशिया, इराण आणि अफगाणिस्तानसह ७५ देशांतील अर्जदारांसाठी व्हिसा प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. अमेरिकेत सार्वजनिक आरोप होण्याची शक्यता असलेल्या अर्जदारांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी हे करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार व्हिसा नाकारण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलाचा उद्देश अमेरिकेत संभाव्य सार्वजनिक शुल्क मानले जाणाऱ्या अर्जदारांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आहे. .अमेरिकेने ज्या देशांविरुद्ध ही कारवाई केली आहे त्यात रशिया, सोमालिया, अफगाणिस्तान, इराक, इजिप्त, ब्राझील, इराण, नायजेरिया, थायलंड आणि येमेन यांचा समावेश आहे. ही स्थगिती २१ जानेवारीपासून सुरू होईल. मिनियापोलिसमध्ये करदात्यांच्या निधीतून होणाऱ्या लाभ कार्यक्रमांचा व्यापक गैरवापर उघडकीस आणणाऱ्या एका मोठ्या फसवणुकीच्या प्रकरणानंतर अमेरिका सोमालियावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे असे वृत्त आहे. मात्र या निर्णयाचा भारत आणि पाकिस्तानवर परिणाम होणार नाही आहे..Indian Visa: भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढली! ५५ देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त प्रवेशाची परवानगी; आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा होणार.यात सहभागी असलेल्या अनेक व्यक्ती सोमाली नागरिक किंवा सोमाली-अमेरिकन आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जगभरातील दूतावासांना पाठवलेल्या स्टेट डिपार्टमेंट केबलमध्ये, कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना इमिग्रेशन कायद्याच्या सार्वजनिक शुल्क तरतुदीअंतर्गत नवीन स्क्रीनिंग नियम लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या मार्गदर्शक तत्त्वामुळे सार्वजनिक लाभांवर अवलंबून असण्याची शक्यता असलेल्या अर्जदारांना व्हिसा नाकारण्याचा अधिकार कॉन्सुलर अधिकाऱ्यांना मिळतो..यामध्ये आरोग्य, वय, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आणि दीर्घकालीन वैद्यकीय सेवेची संभाव्य गरज यासह अनेक घटकांचा विचार केला जाईल. अमेरिकेत सार्वजनिक शुल्क घेणाऱ्या आणि अमेरिकन लोकांच्या उदारतेचा फायदा घेणाऱ्या स्थलांतरितांना अपात्र ठरवण्यासाठी ते त्यांच्या दीर्घकालीन अधिकाराचा वापर करेल, असे परराष्ट्र विभागाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या ७५ देशांमधून स्थलांतर थांबवले जाईल जोपर्यंत विभाग अशा व्यक्तींना प्रवेश रोखण्यासाठी इमिग्रेशन प्रक्रिया प्रक्रियांचे मूल्यांकन करत नाही ज्यांना अन्यथा कल्याणकारी आणि सार्वजनिक फायदे मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.