Prophet Remark: आता तालिबाननं भारताला धर्मांधतेवरुन झाडलं लेक्चर!

By

नवी दिल्ली : प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिपण्णीवरील वाद अद्याप शमण्याचं नाव घेत नाहीए. आखाती देशांनी यावरुन भारतावर आगपाखड केल्यानंतर आता स्वतः धर्मांधतेत माखलेल्या तालिबान प्रणित अफगाणिस्ताननं भारताला धर्मांधतेवरुन सुनावण्याचा प्रयत्न केला. (uproar over Prophet remark spreads many countries Taliban lectures India on fanatics)

तालिबानचा प्रवक्ता झबिउल्लाह मुजाहिद्दीननं म्हटलं की, भारतील सत्ताधारी पक्षाकडून इस्लामच्या प्रेषितांबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा इस्लामिक इमिरिट्स ऑफ अफगाणिस्तान तीव्र निषेध करतो. आम्ही भारत सरकारकडे आग्रह करतो की, त्यांनी इस्लामचा अपमान करणाऱ्या आणि मुस्लिमांच्या भावना भडकावणाऱ्या अशा धर्मांधांना रोखावं.

हेही वाचा: Rajya Sabha Election : सपानं वाढवलं CM उद्धव ठाकरेंचं टेन्शन!

आत्तापर्यंत १४ इस्लामिक देशांनी याप्रकरणावरुन नाराजी व्यक्त करत निषेध व्यक्त केला आहे. यामध्ये इराण, इराक, कुवैत, कतार, सौदी अरेबिया, ओमान, युएई, जॉर्डन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बहारिन, मालदिव्ज, लिबिया आणि इंडोनेशिया या देशांचा यामध्ये समावेश आहे.

हेही वाचा: मोठी बातमी - पुण्यातील शिरुरमध्ये २ महिलांवर गोळीबार, जावयाचे कृत्य

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर टीकाटिपण्णी होऊ लागल्यानं प्रेषित पैगंबरांबद्दल आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या नुपूर शर्माला भाजपनं भाजपतून निलंबित केलं असून त्यांचं प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द केलं आहे. त्याचबरोबर अशाच प्रकारे वादग्रस्त विधान करणाऱ्या दिल्ली भाजपच्या मीडिया सेलचे प्रमुख नवीन कुमार जिंदाल यांनाही निलंबित केलं आहे. तसेच भाजप सर्व धर्मांच्या प्रमुख व्यक्तींचा आदर करते असं स्पष्टीकरणही भाजपच्यावतीनं अधिकृत निवेदनाद्वारे दिलं आहे.