निवडणुकीची लढाई जिंकला पण आयुष्याची हरला; नवनिर्वाचित खासदाराचा कोरोनामुळे मृत्यू

वॉशिंग्टन- नवनिर्वाचित अमेरिकेचे संसद सदस्य ल्यूक लेटलो यांचा कोरोना विषाणूमुळे मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे रविवारी त्यांचा शपथविधी होणार होता. ल्यूक जोशूआ लेटलो अमेरिकेच्या लुसियाना राज्यातील राजनिती तज्ज्ञ होते. त्यांना 2020 च्या लुईसियानाच्या 5 व्या काँग्रेससाठी संयुक्त राज्य अमेरिकाच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हसाठी निवडलं गेलं होतं.

ल्यूक लेटलो यांनी 18 डिसेंबर रोजी कोरोनाची लागण झाल्याचे सार्वजनिकरित्या सांगितलं होतं. ते उत्तर लुसियानाच्या रिचलँड पॅरिशमध्ये असलेल्या घरी आयसोलेट झाले होते. प्रकृती बिघडल्यामुळे 19 डिसेंबरला त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडत गेली. 23 डिसेंबर रोजी त्यांना आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आलं. पण, मंगळवारी त्यांचे निधन झाले. 41 वर्षाच्या लेटलो यांच्या मागे त्यांच्या पत्नी, जुलिया बरनहिल आणि दोन लहान मुले आहेत.

ल्यूक मास्क वापरायचे नाहीत

