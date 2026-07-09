Iran War Updates : शांतता करार रद्द होताच अमेरिकेचे इराणवर रात्रभर हल्ले; रेल्वे पूल उडवला, चाबहारमध्ये वीज पुरवठा खंडित

US Launches Airstrikes on Iran’s Southern Coastal Cities : अमेरिका आणि इराणमधील शांतता करार रद्द होताचअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार लष्कराने इराणच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवरील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर पुन्हा मोठे हवाई हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये बंदर अब्बास, सिरिक, चाबहार, कोनारक, जास्क, बुशेर आणि अबू मुसा बेट यांसारख्या भागांना लक्ष्य करण्यात आले. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री आणि गुरुवारी पहाटे या भागांत अनेक जोरदार स्फोट झाले आहेत. बंदर अब्बासमध्ये ८ स्फोट ऐकू आले..चाबहार आणि कोनारकजवळही १० स्फोट झाल्याची माहिती समोर येत आहे. इराणच्या 'मेहर' आणि 'मिझान' वृत्तसंस्थांनी याला दुजोरा दिला. 'प्रेस टीव्ही'नुसार, अबू मुसा बेटावर १० स्फोट झाले. चाबहारमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला असून, एका रुग्णालयावर स्फोटकांचा भाग पडल्याचीही माहिती आहे. शहीद बेहेश्ती बंदर, कलंतरी बंदर आणि सागरी वाहतूक नियंत्रण टॉवरचे नुकसान झाले..Israel Airstrike Iran : जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून इस्रायलचा इराणवर मोठा हल्ला .अमेरिकेची भूमिकाअमेरिकेच्या सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 'एक्स' वरून जारी केलेल्या पोस्टमध्ये या कारवाईला दुजोरा दिला. राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशानुसार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मुक्त नौवहनास धोका निर्माण करणाऱ्या इराणच्या क्षमतांना कमकुवत करण्यासाठी हे हल्ले करण्यात आल्याचे सांगितले आहे..राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर चाबहारमधील आगीच्या ज्वाळांचे छायाचित्र शेअर करताना म्हटले की, इराणने जहाजांवर केलेल्या हल्ल्याला हे प्रत्युत्तर आहे. पुढे अशा कृती झाल्यास अधिक कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.