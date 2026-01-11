US airstrikes on ISIS : अमेरिकेचा सिरियातील ISISI च्या ठिकाणांवर हल्ला, VIDEO समोर...

The United States launched Operation Hawkeye Strike targeting ISIS bases in Syria : अमेरिकेने शनिवारी रात्री सिरियामधील इस्लामिक स्टेट (ISIS) च्या ठिकाणांवर हवाई हल्ला केला आहे. तीन अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूचा बदला म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने या हल्ल्याचा व्हिडीओदेखील शेअर केला आहे. ही कारवाई ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’ अंतर्गत करण्यात आली आहे..सेंट्रल कमांडने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये अमेरिकन लढाऊ विमानं उड्डाण घेताना तसेच सिरियातील विविध भागांतील दहशतवादी ठिकाणांवर हवाई हल्ला करताना दिसत आहेत. या हल्ल्यात ISIS ची ठिकाणी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. “आमचा संदेश स्पष्ट आहे. तुम्ही आमच्या सैनिकांना मारलं, तर आम्ही तुम्हाला जगात कुठूनही शोधून काढू. तुम्ही कितीही प्रयत्न केले, तरी वाचू शकणार नाही,” असं कॅप्शनही या व्हिडीओला देण्यात आलं आहे..Operation Sindoor: कुटुंबाचे तुकडे-तुकडे झाले, मसूद अझहर ढसाढसा रडला; जैश कमांडोचा मोठा खुलासा.अमेरिकेच्या या हल्ल्याकडे पलमायरा येथे झालेल्या हल्ल्याचा बदला म्हणून बघितलं जातं आहे. 13 डिसेंबर 2025 रोजी पलमायरा येथे आयसीसीने आयोवा नॅशनल गार्डच्या दोन सैनिकांवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात ते शहीद झाले होते. तसेच या हल्ल्यात एका अमेरिकन नागरिकांचाही मृत्यू झाला होता..पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणांवर रात्री दीडलाच का केला हल्ला? CDS चौहानांचा 'ऑपरेशन सिंदूर'वर मोठा खुलासा; म्हणाले, 'पहिली अजान...'.या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’ सुरु केले होते. तसेच मध्य सिरियातील सुमारे ७० दहशतवादी ठिकाणांना उद्ध्वस्त केलं होतं. या ऑपरेशनमध्ये अमेरिकेबरोबरच जॉर्डनच्या सैनिकांचाही सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.