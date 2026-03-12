US India Oil Deal: रशियन तेल खरेदी करू शकता, अमेरिकेनं भारताला दिली ३० दिवसांची सूट

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि इराणशी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर तात्पुरता ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताला सागरी क्षेत्रात आधीच जहाजात असलेले रशियन तेल स्वीकारण्यास ३० दिवसांची तात्पुरती मुभा दिली आहे. ‘व्हाईट हाऊस’च्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेव्हिट यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली..भारत हा अमेरिकेचा विश्वासार्ह सहयोगी असल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट आणि राष्ट्रीय सुरक्षा पथकाने हा निर्णय घेतल्याचे लेव्हिट यांनी स्पष्ट केले. भारताने यापूर्वी निर्बंधित रशियन तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात थांबवली होती, हेही त्यांनी अधोरेखित केले..अमेरिकेच्या अर्थखात्याने भारतीय तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांना सागरी क्षेत्रात आधीपासून असलेले रशियन तेल खरेदी करण्यास परवानगी देणारी ३० दिवसांची सवलत जाहीर केली आहे. मात्र, हा उपाय अल्पकालीन असून त्यामुळे रशियन सरकारला मोठा आर्थिक लाभ होणार नाही, असेही लेव्हिट यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी भारताला जागतिक तेलबाजार स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाचा भागीदार म्हटले. भारत हा जगातील मोठा तेल ग्राहक आणि तेलशुद्धीकरण करणाऱ्या देशांपैकी एक महत्त्वाचा देश असल्याने बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी अमेरिका अन् भारताने एकत्र काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी एक महिन्याची सूट? अमेरिकेच्या दाव्यावर भारत सरकारची स्पष्टता, काय म्हटलं?.अमेरिकेचे ऊर्जामंत्री ख्रिस राईट यांनीही हा निर्णय अत्यंत व्यावहारिक अन् तात्पुरता असल्याचे सांगितले. चीनकडे जाणाऱ्या आणि समुद्रात अडकलेल्या काही तेलवाहू जहाजांवरील तेल भारतीय तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांकडे वळवून पुरवठा वाढवणे आणि बाजारपेठेतील तेलाचे दर स्थिर राखणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले..‘मोदींच्या शरणागतीचे प्रमाणपत्र’अमेरिकेच्या वक्तव्यावर भारतात राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी अमेरिकेकडून आलेले हे स्पष्टीकरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेले ‘शरणागतीचे प्रमाणपत्र’ असल्याची टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.