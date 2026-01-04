ग्लोबल

झोपलेल्या राष्ट्रपतींना फरफटत बाहेर आणलं, चेहऱ्यावर पट्टी अन् हातात बेड्या; व्हेनेझुएलावर हल्ल्यानंतर अमेरिकन लष्करानं घेतलं ताब्यात

US Attack On venezuela अमेरिकन लष्कराने व्हेनेझुएलावर केलेल्या हल्ल्यानंतर राष्ट्रपती मादुरो यांना बेड्या घालून ताब्यात घेतलं. मादुरो यांचा फोटो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.
US Action Against Venezuela President

US Action Against Venezuela President

Esakal

सूरज यादव
Updated on

नव्या वर्षात नव्या युद्धाची ठिणगी पडलीय. अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसवर हल्ले केलेत. इतकंच नाही तर थेट व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना बेड्या घालून अटक केली आहे. अमेरिकन लष्कराने त्यांना ताब्यात घेतलं असून चेहऱ्यावर काळी पट्टी बांधली आहे. खुद्द अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा फोटो शेअर केला आहे. मादुरो हे त्यांच्या बेडरूममध्ये झोपले असताना त्यांना ताब्यात घेतलंय. त्यांना ओढत खोलीतून बाहेर काढण्यात आलं.

Loading content, please wait...
Social Media
america
global news
War

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com