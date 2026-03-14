इंधन तेलाच्या दराचा भडका उडणार, USचा खार्ग बेटावर हल्ला; ९० टक्के कच्च्या तेलाची इथूनच होते निर्यात

US Targets Iran Oil Terminal Fuel Market Tensions Rise आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आता इंधन तेलाच्या दराचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेकडून इराणचं सर्वात महत्तावं असलेल्या खार्ग बेटावर बॉम्ब हल्ले केले आहेत. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने इतिहासातील सर्वात मोठा बॉम्ब हल्ला करत बेटावर असलेल्या सर्व इराणी लष्करी तळांना उद्ध्वस्त केलंय. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर याबाबत माहिती देताना म्हटलं की, जाणीवपूर्वक तेलाच्या पायाभूत यंत्रणेवर हल्ला केलेला नाही..ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, खार्ग बेटावर असलेल्या इराणच्या लष्करी तळांना उद्ध्वस्त करण्यात आलंय. आम्ही खार्ग बेटावर असलेल्या तेल साठ्यांना टार्गेट न करण्याचा पर्याय निवडला आहे. खार्ग बेट हे इराणच्या मुख्य तेल निर्यातीचं टर्मिनल आहे. देशातील ९० टक्के कच्चं तेल या ठिकाणाहून निर्यात केलं जातं. लोडिंग क्षमता दर दिवशी ७० लाख बॅरल इतकी आहे..ट्रम्प यांनी इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांना इशारा दिलाय की जर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांच्या वाहतुकीला अडथळा आणला तर तेलाच्या साठ्यांना टार्गेट न करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करू. अमेरिकन नौदल लवकरच होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांना सुरक्षा पुरवेल असंही अमेरिकेकडून स्पष्ट करण्यात आलंय..दरम्यान, अमेरिकेचंही मोठं नुकसान झालं आहे. सौदी अरेबियातील एअर बेसवर अमेरिकन नौदलाच्या पाच रिफ्यूएलिंग विमानांना इराणने टार्गेट केलं. या हल्ल्यात पाचही विमानं नष्ट झाली आहेत. मात्र यात कोणतीही जिवीतहानीझाली नसल्याचं अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय.