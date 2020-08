ट्रम्प 'उल्लू'सारखे बुद्धिमान; अमेरिकी राजकीय भाष्यकाराचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल

वॉशिंग्टन- अमेरिकेत 3 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्ष आणि विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्ष यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. अमेरिकेत भारतीय वंशाचे मतदार मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडेन हे दोघेही प्रयत्न करत आहेत. अशात भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय विश्लेषक टोमी लाहरेन यांनी शेअर केलेला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

टोमी लाहरेन यांनी भारतीय मतदारांसाठी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांची स्तुती करताना त्यांचा उल्लेख 'उल्लू' असा केला आहे. उदारमतवादी राजनीतीचा विरोध करणाऱ्या टोमी यांनी भारतीयांचे आभार मानले. त्यांनी यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे तोंडभरुन कौतुक केले. त्यांच्या नेतृत्वात अमेरिका पुन्हा महान बनेल, असं त्या म्हणाल्या. यावेळी त्या हिंदीमध्ये म्हणाल्या की, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प उल्लू सारखे बुद्धिमान आहेत. हिंदीत बोलून भारतीय मतदारांना आकर्षित करणाऱ्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, पण त्याच्या उलट घडून आलं आहे.

My fellow Indians, Tomi Lahren thanks you for your support for Trump and his MAGA agenda.

If you’re wise, you’ll watch until the end #IndiansForTrump #MAGA2020 #maga #RNC2020 #rnc #Modi pic.twitter.com/06MjXSL7lK

— Ali-Asghar Abedi (@AbediAA) August 24, 2020