Donald Trump Iran War Powers : ट्रम्प यांना मोठा झटका! इराणविरोधातील संघर्ष थांबवण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव, स्वतःच्या पक्षानेही दिला धक्का

Political Impact on Donald Trump Administration’s Foreign Policy : अमेरिकेच्या संसदेने इराणसोबतच्या संभाव्य युद्धासंदर्भात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अधिकार मर्यादित करणारा एक ठराव मंजूर केला आहे. या घटनेकडे ट्रम्प आणि त्यांच्या इराणविषयक धोरणासाठी एक मोठा धक्का म्हणून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, या ठरावाला ट्रम्प यांच्याच 'रिपब्लिकन पक्षा'तील अनेक खासदारांनी पाठिंबा दिला. हा ठराव २१५ मतांनी मंजूर झाला, तर २०८ खासदारांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले..रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार थॉमस मॅसी, ब्रायन फिट्झपॅट्रिक, टॉम बॅरेट आणि वॉरेन डेव्हिडसन यांनी पक्षाची भूमिका थेट बाजुला सारत 'डेमोक्रॅटिक' पक्षांच्या सहकाऱ्यांची बाजू घेतली. रिपब्लिकन प्रतिनिधी टॉम बॅरेट यांनी सांगितले की, त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिक वाढती महागाई आणि या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींमुळे त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, थॉमस मॅसी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पेट्रोल, डिझेल आणि खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे जनता हवालदिल झाली आहे. त्यांच्या मते, हे मतदान या गोष्टीचा पुरावा आहे की, जनता आणि काँग्रेस (संसद) दोघेही या दीर्घकालीन संघर्षामुळे आता कंटाळले आहेत..ट्रम्प यांच्यावर कायदा मोडल्याचा आरोप ब्रायन फिट्झपॅट्रिक यांनी सांगितले की, अमेरिकेत 'वॉर पॉवर्स ॲक्ट' नावाचा एक कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार, युद्धासारखे मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षांना काँग्रेसची (संसदेची) मंजुरी घेणे अनिवार्य असते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अशा महत्त्वाच्या विषयांवर काँग्रेसमध्ये खुलेपणाने चर्चा झाली पाहिजे आणि त्यानंतरच त्यावर मतदान झाले पाहिजे. हा ठराव न्यूयॉर्कमधील डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधी ग्रेगरी मीक्स यांनी मांडला होता. मतदानानंतर त्यांनी असे मत व्यक्त केले की, सर्व डेमोक्रॅटिक खासदारांचा पाठिंबा एकमुखी असला, तरी अनेक रिपब्लिकन खासदारांचा पाठिंबा मिळवणे ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची बाब होती. त्यांनी यावर भर दिला की, कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारांवर देखरेख ठेवणे हे काँग्रेसचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. .Premium|US-Iran Conflict Analysis : इराण-अमेरिका संघर्षातून उघड झालेले भू-राजकीय वास्तव; युद्धबंदीने अमेरिकेच्या महासत्ताक प्रतिमेला तडा.पण प्रतिनिधी सभागृहाचे अध्यक्ष माईक जॉन्सन यांनी या ठरावाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या ठरावामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या शांतता चर्चा आणि राजनैतिक प्रयत्नांना बाधा पोहोचू शकते. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, इराणसंदर्भातील अमेरिकेची सर्व लष्करी उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत आणि आता ट्रम्प शांतता कराराच्या दिशेने काम करत आहेत. दरम्यान, पेंटागॉन, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि 'युएसएआयडी' ( यांच्या 'महालेखा परीक्षकांनी' इराणसोबतच्या संघर्षाबाबत चौकशी सुरू केली आहे. .America-Iran War: अमेरिका-इराण युद्ध केवळ पाच सेकंदात संपू शकतं; जागतिक वित्तीय संस्था 'जेफरीज'चा खळबळजनक दावा.कायद्यानुसार, ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालणाऱ्या परदेशी लष्करी मोहिमांचा आढावा घेणे अनिवार्य असते. देखरेख करणाऱ्या संस्थांचे असे मानणे आहे की, इराणविरुद्धची अमेरिकेची मोहीम २८ फेब्रुवारीपासून सुरू आहे आणि आता या मोहिमेने ६० दिवसांची कालमर्यादा ओलांडली आहे. 'वॉर पॉवर्स ॲक्ट' अंतर्गत, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ लष्करी कारवाई सुरू ठेवू शकत नाहीत. पण, ट्रम्प प्रशासनाने 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'साठी अशा प्रकारची मंजुरी मागितली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.