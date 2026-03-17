इराणपासून कोणताही धोका नव्हता! ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा राजीनामा, इस्त्रायलचं नाव घेत गंभीर आरोप...

अमेरिकेच्या नेशनल काउंटरटेररिझम सेंटरचे प्रमुख जो केंट यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. इराणविरोधातील युद्धाला समर्थन देणे आपल्याला मान्य नसल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. केंट यांनी सोशल मीडियावर सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आता विविध राजकीय चर्चांनाही उधाण आलं आहे. .ते म्हणाले, "इराणकडून अमेरिकेला कोणताही धोका नव्हता. तरीही इस्रायलच्या आणि अमेरिकन लॉबीच्या सांगण्यानुसार ट्रम्प यांनी युद्धाची सुरुवात केली. आपल्या मनाला हे मान्य नाही. त्यामुळे मी पदाचा राजीनामा देत आहे. मी आजपासून पदावरून दूर जातो आहे" असंही ते म्हणााले..Iran Israel War News : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटले! इराणचा इस्रायलवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; अमेरिकेचे 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' सुरू, ५५५ जणांचा मृत्यू.केंट यांना गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात नेशनल काउंटरटेररिझम सेंटरचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यांना एकूण ५२ मतं मिळाली होती. केंट यांच्याकडे दहशतवादी धोक्यांचे विश्लेषण करण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे ट्रम्प समर्थकांमध्ये इराण युद्धाबाबत वाढत असलेली अस्वस्थता समोर आली आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कल्पनाही केली नसेल... अमेरिकेच्या तिजोरीला जबरदस्त धक्का, इराणविरुद्धच्या मोहिमेत किती खर्च?.दरम्यान, अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणचे प्रमुख तुलसी गॅबार्ड यांना केंट यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारलं असता, त्यांनी यावर उत्तर देणं टाळलं आहे. व्हाइट हाऊसकडूनही यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचा दबाव असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. युद्धासाठी आपल्यावर इस्त्रायलचा कोणताही दबाव नव्हता, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.