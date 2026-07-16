US student visa: आता अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांच्या 'व्हिसा'ला चार वर्षांची मर्यादा? लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांवर होणार परिणाम

DHS Ends Duration of Status F1 Visa: अमेरिकेत राहून शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या व्हिसासंबंधी नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील वास्तव्यासाठी केवळ चार वर्षांची मर्यादा घालून देण्यात आलेली आहे. अमेरिकेच्या गृहसुरक्षा विभागाने नवीन नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, एक्स्चेंज व्हिजिटर्स आणि परदेशी माध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी आता 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस'ऐवजी निश्चित मुदतीचा व्हिसा लागू केला जाणार आहे..ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, या नव्या नियमांतर्गत F-1 व्हिसावरील परदेशी विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत सामान्यतः जास्तीत जास्त चार वर्षे राहण्याची परवानगी दिली जाईल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षांपेक्षा जास्त वेळ हवा असेल, तर त्याचा निश्चित केलेला मुक्काम संपण्यापूर्वी त्याला गृहसुरक्षा विभागाकडून व्हिसा मुदतवाढ मिळवणे बंधनकारक राहील..Nainital Travel: ऑफ सीजन बनला सुपरहिट! पावसाळ्यात नैनीतालमध्ये पर्यटकांची विक्रमी गर्दी, स्थानिकांची कोट्यवधींची उलाढाल.J-1 एक्स्चेंज व्हिजिटर्स आणि परदेशी पत्रकारांना मिळणाऱ्या आय व्हिसासाठीही हाच नियम लागू असेल. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय सध्या काँग्रेसच्या पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित असून, त्यानंतरच तो अधिकृतपणे लागू केला जाईल. गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निश्चित कालमर्यादेऐवजी जोपर्यंत ते पूर्णवेळ शिक्षण घेत आहेत आणि नियमांचे पालन करत आहेत, तोपर्यंत राहण्याची परवानगी 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' अंतर्गत मिळत असे. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही जुनी व्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात येणार आहे..Hinjewadi Metro : हिंजवडी मेट्रोतून प्रवासी वाहतुकीला आठवडाभरात परवानगी; केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ.ट्रम्प प्रशासनाने देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि व्हिसा प्रणालीवरील नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे म्हटले आहे. मात्र यावर विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, या निर्णयामुळे चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचे शिक्षण घेणाऱ्या लाखो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल..या नव्या नियमाचा सर्वाधिक फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे, कारण सध्या अमेरिकेत भारताचे सर्वाधिक म्हणजेच ३.३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 'ओपन डोअर्स २०२४' च्या अहवालानुसार, एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ३० टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.