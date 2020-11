US Election 2020: बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदावर चुकीचा दावा करु नये- डोनाल्ड ट्रम्प

वॉशिंग्टन US President Election 2020- अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडन हे शुक्रवारी महत्त्वाची राज्ये जॉर्जिया आणि पेन्सिलव्हेनियामध्ये आपले प्रतिस्पर्धी तथा विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढे गेले आहेत. ते विजयाच्या अगदी नजीक पोहोचले आहेत. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी बायडन यांच्यावर निशाणा साधला आहे. बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदासाठी चुकीचा दावा करु नये. हा दावा मी ही करु शकतो. आता कायदेशीर कारवाई सुरु होत आहे, असे टि्वट ट्रम्प यांनी केले आहे.

यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रचार पथकाने पराभव निश्चित असल्याचे पाहताच एक निवेदन जारी करुन बायडन यांच्या संभाव्य विजयाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले. बायडन यांचा विजयाचा दावा चुकीचा आहे आणि निवडणुकीतील शर्यत अजून संपलेली नाही, असे ट्रम्प यांच्या प्रचार पथकाचे जनरल कौन्सिल मॅट मार्गन यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचा निकाल आता कायदेशीर लढाईत अडकलेला दिसत आहे.

Joe Biden should not wrongfully claim the office of the President. I could make that claim also. Legal proceedings are just now beginning!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020