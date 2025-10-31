US Work Permit New Rule : अमेरिकेत वर्क परमिट नूतनीकरणासाठी कठोर नियम, भारतीयांसाठी मोठा धक्का

वॉशिंग्टन : नवीन ‘एच-१बी’ व्हिसा शुल्कासाठीचे शुल्क एक लाख अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढविल्यानंतर आता ट्रम्प सरकारने विदेशी नागरिकांना नवा धक्का दिला आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी विदेशी नागिकांच्या कामासाठीच्या परवान्यांचे (वर्क परमिट) आपोआप नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मोठा परिणाम भारतीयांसह विविध देशातील नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे. .स्थलांतरित नागरिकांवर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूने अमेरिकेच्या गृह विभागाने ही घोषणा केली आहे. ‘विदेशी नागरिकांच्या रोजगारासंबंधी कागदपत्रांच्या मुदतवाढीपूर्वी त्यांची योग्य तपासणी आणि पडताळणी करण्यास प्राधान्य दिले जाईल,’ असेही विभागाने स्पष्ट केले. नवीन नियमानुसार, ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून किंवा त्यानंतर नोकरीचा परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचे आपोआप नूतनीकरण होणार नाही, असे गृहविभागाने म्हटले आहे. ‘‘कोणत्याही विदेशी व्यक्तीचा नोकरीचा परवाना किंवा दस्तावेजाला मुदतवाढ देण्यापूर्वी योग्य तपासणी पूर्ण झाली आहे किंवा नाही याची खात्री करण्यात येईल. अमेरिकेत काम करणे हा एक विशेषाधिकार आहे, हक्क नाही, हे सर्व विदेशी नागरिकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे,’’ असे ‘यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’चे संचालक जोसेफ एडलो यांनी म्हटले आहे. ‘नोकरीचा परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या परदेशीयांची वारंवार तपासणी करण्यात येऊ शकते,’ असेही एडलो यांनी म्हटले आहे..या निर्णयाचा ‘एच-वन बी’ व्हिसाधारकांची पत्नी किंवा पती, ‘एल’ प्रकारच्या व्हिसाधारकांचे, ‘ई’ प्रकारच्या व्हिसाधारकांचे पती किंवा पत्नी, निर्वासित किंवा राजकीय आश्रयाचा दर्जा असलेले परदेशी नागरिक यांना फटका बसणार आहे. गृह विभागाने विदेशी नागरिकांना त्यांच्या परवान्याची मुदत संपण्यापूर्वी १८० दिवस आधी योग्य पद्धतीने नूतनीकरण अर्ज सादर करण्यास सांगितले आहे. ३० ऑक्टोबरपूर्वी झालेल्या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सांगण्यात आले.‘वर्क परमिट’च्या नूतनीकरणाला तीन ते बारा महिने लागू शकतात. नोकरी काय आहे आणि ती कोणत्या वर्गात येते यावरही हा परवाना अवलंबून होता. जे कर्मचारी परवान्याचे वेळेवर नूतनीकरण करू शकणार नाहीत त्यांना बेकायदा कर्मचारी म्हटले जाईल, असे ‘यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’चे संचालक जोसेफ एडलो यांनी म्हटले आहे..‘वर्क परमिट’ म्हणजे काय?अमेरिकेतील वर्क परमिट (एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायजेशन डॉक्टमेंट अर्थात ईएडी) हा अमेरिकेतील विदेशी नागरिकांना त्या देशात कायदेशीररीत्या नोकरी करण्याचा परवाना देणारे एक कागदपत्र आहे. इमिग्रेशन विभागाकडून ते जारी केले जाते. विद्यार्थी, राजकीय आश्रयार्थी इत्यादी विशिष्ट व्हिसाधारकांना त्यांच्या व्हिसाच्या स्थितीनुसार नोकरीची परवानगी असते. मात्र, इतरांना हे ‘वर्क परमिट’ मिळाल्याशिवाय नोकरी करता येत नाही. हा परवाना मर्यादित कालावधीसाठी वैध असतो व त्याचे नूतनीकरण करावे लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.