US Exits WHO : अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून पूर्णपणे बाहेर, जिनेव्हातील ध्वजही उतरवला, ट्रम्प यांना तज्ज्ञांचा धोक्याचा इशारा

Trump WHO decision : अमेरिका सर्वात मोठा देणगीदार असूनही संघटनेत समान दर्जा न मिळाल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांनी हा निर्णय धोकादायक व अवैज्ञानिक असल्याचा इशारा दिला आहे.
The American flag removed from outside the World Health Organization headquarters in Geneva following the official US withdrawal.

Yashwant Kshirsagar
अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून (WHO) अधिकृतपणे बाहेर पडली आहे. गुरुवारी ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केले की अमेरिकेचे सदस्यत्व आता पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हे घडले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की गुरुवारी जिनेव्हा येथील WHO मुख्यालयाबाहेरून अमेरिकन ध्वज काढून टाकण्यात आला.

Donald Trump
who
US
Geneva

