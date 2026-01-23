US Exits WHO : अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून पूर्णपणे बाहेर, जिनेव्हातील ध्वजही उतरवला, ट्रम्प यांना तज्ज्ञांचा धोक्याचा इशारा

अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून (WHO) अधिकृतपणे बाहेर पडली आहे. गुरुवारी ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केले की अमेरिकेचे सदस्यत्व आता पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हे घडले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की गुरुवारी जिनेव्हा येथील WHO मुख्यालयाबाहेरून अमेरिकन ध्वज काढून टाकण्यात आला. .हा निर्णय अमेरिकेच्या आरोग्य विभाग आणि परराष्ट्र विभागाने संयुक्तपणे जाहीर केला. एका वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्याने सांगितले की WHO त्याच्या मूळ उद्देशापासून दूर गेला आहे आणि अनेकदा अमेरिकेच्या हितांविरुद्ध काम करत आहे.त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला..अमेरिका WHO वर का नाराज होती?कोविड-१९ साथीच्या काळात WHO वेळेवर जागतिक आणीबाणी जाहीर करण्यात अयशस्वी ठरला आणि अमेरिकेच्या सुरुवातीच्या निर्णयांवर अन्याय्य टीका केली असा सरकारचा आरोप आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की WHO ने काही देशांकडून अमेरिकेच्या प्रवास निर्बंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवाय, सरकारने असे निदर्शनास आणून दिले की अमेरिका WHO ला सर्वात मोठा देणगीदार आहे, तरीही अमेरिकेला संघटनेत कधीही समान दर्जा मिळालेला नाही आणि कोणत्याही अमेरिकन व्यक्तीने कधीही महासंचालक म्हणून काम केलेले नाही..Premium| Nepal's Unrest: जगभर होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुद्दे कसे जोडले गेले?.अमेरिकेतील लोकांना काय वाटते ?पण या निर्णयामुळे अमेरिकेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य तज्ञांचे म्हणणे आहे की WHO सोडणे अमेरिकेसाठी धोकादायक ठरू शकते. एका वृत्तानुसार, इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट्सचे अध्यक्ष रोनाल्ड नाहास यांनी या निर्णयाला दूरदृष्टीचा अभाव आणि चुकीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले की रोग सीमा ओळखत नाहीत. नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे जागतिक सहकार्य. WHO मधून बाहेर पडल्याने अमेरिकेला इबोला आणि वार्षिक फ्लूच्या उद्रेकासारख्या उदयोन्मुख आजारांवर लक्ष ठेवणे कठीण होईल. अमेरिका योग्य लसीचा प्रकार निवडू शकेल की नाही यावरही याचा परिणाम होईल..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.अमेरिकेला तज्ञांचे काय इशारे आहेत?नाहास यांनी स्पष्टपणे सांगितले की WHO सोडणे वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. ते संसर्गजन्य रोगांच्या मूलभूत स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करते. जागतिक सहकार्य ही चैन नाही तर जैविक गरज आहे. सरकारचा प्रतिसाद असा आहे की अमेरिका जागतिक आरोग्यात आपली भूमिका कायम ठेवेल. आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की त्यांचे ६३ देशांमध्ये २००० हून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत आणि शेकडो देशांसोबत द्विपक्षीय करार आहेत. सरकारचा दावा आहे की नजर ठेवणे, चाचणी करणे आणि साथीच्या रोगांना तोंड देण्यासाठी पर्यायी योजना तयार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.