US Fighter Jet Crash : अमेरिकेचं फायटर जेट कोसळलं; आगीचा गोळा बनलं, पण पायलट सुखरुप, पाहा VIDEO

America F15 Fighter Jet Crash : अमेरिकेचं एफ १५ हे फायटर जेट कुवैतमध्ये कोसळल्याची घटना घडलीय. पायलट आणि त्यांचा सहकारी या दुर्घटनेतून सुखरूप वाचले आहेत. या घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
US F15 Fighter Jet Crashes In Kuwait

सूरज यादव
US Military Aircraft Crash In Kuwait Both Crew Members Safe इराण आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध पेटलंय. अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर मोठे हल्ले केले जात आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचं एफ १५ हे फायटर जेट कुवैतमध्ये कोसळल्याची घटना घडलीय. लढाऊ विमान उडवणारा पायलट आणि त्यांचा सहकारी या दुर्घटनेतून सुखरूप वाचले आहेत. सोशल मीडियावर विमान दुर्घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यात विमानाला आग लागल्यानंतर ते खाली कोसळत असल्याचं दिसतंय.

