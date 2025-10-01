US government shutdown: अमेरिका ‘शटडाऊन’च्या उंबरठ्यावर?

वॉशिंग्टन: आरोग्यसेवा आणि विविध विभागांसाठीच्या खर्चावरून निर्माण झालेला तिढा न सुटल्यामुळे अमेरिकेवर ‘शटडाऊन’चे संकट घोंघावत असल्याचे चित्र आहे..सात वर्षांनंतर अमेरिकेत शटडाउनची शक्यता निर्माण झाली असून, अमेरिकी काँग्रेसमधील ‘डेमोक्रॅट्स’ आणि ‘रिपब्लिकन’ यांच्यात कोणताही तोडगा निघत नसताना, हजारो सरकारी कर्मचारी तात्पुरते कामावरून काढले जाण्याची किंवा कायमची नोकरी जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सिनेटने सरकारी निधी वाढविणारे प्रतिनिधिगृहाचे प्रस्ताव मंजूर केले नाहीत, तर बुधवारी पहाटेपासून अमेरिकेवर ‘शटडाऊन’चे संकट येऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले..Premium|America in debt : ट्रम्प असे विचित्र का वागतात? अमेरिका खरंच कर्जात बुडाली आहे का ? .सोमवारी व्हाईट हाउसमध्ये झालेली याबाबतची शेवटची बैठक तोडगा काढण्यात अयशस्वी ठरली. सिनेटचे डेमोक्रॅट चक शूमर म्हणाले, ‘‘दोन्ही बाजूंमध्ये मतांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असून, काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अल्पमतात असलेला त्यांचा पक्ष सरकारवर आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कार्यकाळाला आठ महिने झाले आहेत. त्यामध्ये अनेक सरकारी संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.