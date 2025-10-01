ग्लोबल

US government shutdown: अमेरिका ‘शटडाऊन’च्या उंबरठ्यावर?

Government Funding: अमेरिकेतील डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्समधील निधीवर तिढा सुटला नाही; शटडाऊनची शक्यता उभी राहिली आहे. हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वॉशिंग्टन: आरोग्यसेवा आणि विविध विभागांसाठीच्या खर्चावरून निर्माण झालेला तिढा न सुटल्यामुळे अमेरिकेवर ‘शटडाऊन’चे संकट घोंघावत असल्याचे चित्र आहे.

