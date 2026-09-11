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H-1B व्हिसावर ट्रंप प्रशासनाचा मोठा निर्णय; अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना बसणार मोठा फटका?

Trump Administration Proposes Changes to H-1B Visa Rules : H-1B व्हिसाच्या 60 दिवसांच्या ग्रेस पीरियडबाबत ट्रंप प्रशासनाचा मोठा प्रस्ताव; भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांसह इतर परदेशी कर्मचाऱ्यांवर होणार परिणाम.
Trump administration proposes changes to H-1B visa rules, including ending the 60-day grace period available to foreign workers after job loss

Trump administration proposes changes to H-1B visa rules, including ending the 60-day grace period available to foreign workers after job loss

esakal

Sandip Kapde
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अमेरिकेतील H-1B व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव ट्रंप प्रशासनाने मांडला आहे. यामध्ये नोकरी गमावल्यानंतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 60 दिवसांचा ग्रेस पीरियड समाप्त करण्याची तरतूद आहे. हा बदल लागू झाल्यास H-1B व्हिसाधारकांना नोकरी संपल्यानंतर अमेरिकेत थांबून नवीन रोजगार शोधण्यासाठी मिळणारी मुदत मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. याचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.

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