H-1B व्हिसावर ट्रंप प्रशासनाचा मोठा निर्णय; अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना बसणार मोठा फटका?

अमेरिकेतील H-1B व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव ट्रंप प्रशासनाने मांडला आहे. यामध्ये नोकरी गमावल्यानंतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 60 दिवसांचा ग्रेस पीरियड समाप्त करण्याची तरतूद आहे. हा बदल लागू झाल्यास H-1B व्हिसाधारकांना नोकरी संपल्यानंतर अमेरिकेत थांबून नवीन रोजगार शोधण्यासाठी मिळणारी मुदत मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. याचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे..60 दिवसांची सुविधा 2017 पासून लागूअमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने यासंदर्भातील प्रस्ताव जारी केला असून तो फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्याची नोकरी गेल्यानंतर त्याला 60 दिवसांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी असते. या कालावधीत कर्मचारी नवीन नोकरी शोधू शकतो आणि नवीन कंपनीकडून व्हिसा स्पॉन्सर करून घेण्याची प्रक्रिया करू शकतो. तसेच, अमेरिका सोडण्याची वेळ आल्यास त्यासाठी आवश्यक तयारी करण्याची संधीही मिळते.या ग्रेस पीरियडमुळे नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांना घर बदलणे, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे किंवा अमेरिकेतून परतण्याची तयारी करणे यासाठी वेळ मिळत होता. मात्र, प्रस्तावित बदलानुसार ही सुविधा रद्द होऊ शकते. नोकरी संपल्यानंतर अमेरिकेत राहण्याची मुदत अत्यंत कमी झाल्यास नवीन रोजगार आणि व्हिसा स्पॉन्सर शोधण्याचे आव्हान वाढणार आहे..भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांवर परिणामअमेरिकेच्या टेक उद्योगासाठी H-1B व्हिसा महत्त्वाचा मानला जातो. भारत आणि चीनमधून मोठ्या संख्येने कर्मचारी या व्हिसावर अमेरिकेत काम करतात. भारतीय कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने प्रस्तावित बदलांचा त्यांच्यावर विशेष परिणाम होऊ शकतो.TCS, Infosys, HCLTech आणि LTIMindtree यांसारख्या कंपन्या H-1B व्हिसासाठी स्पॉन्सर करतात. याशिवाय Deloitte, PwC आणि Ernst & Young या कंपन्यांचाही मोठ्या स्पॉन्सर्समध्ये समावेश आहे. नवीन नियम लागू झाल्यास नोकरी गेल्यानंतर कमी कालावधीत नवीन कंपनी आणि व्हिसा स्पॉन्सर शोधण्याचे आव्हान भारतीय कर्मचाऱ्यांसमोर असेल..सौदी अरेबियाच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान 'येमेन'मधील हुथी बंडखोरांवर एअरस्ट्राईक करण्याच्या तयारीत; करार काय सांगतो?.इतर व्हिसांवरही परिणामट्रंप प्रशासनाकडून कायदेशीर स्थलांतराच्या नियमांमध्ये कडकपणा आणण्याच्या प्रक्रियेतील हे आणखी एक पाऊल असल्याचे प्रस्तावातून दिसते. जानेवारी 2025 मध्ये ट्रंप यांनी पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर इमिग्रेशनशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. कुशल परदेशी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित व्हिसा शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. सरकारच्या भूमिकेनुसार कंपन्यांनी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यास प्राधान्य द्यावे. संबंधित पदासाठी समान पात्रता असलेले अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते..विदेशी कर्मचारी आवश्यक असल्यास कंपनीला I-129 प्रक्रियेचा वापर करून आवश्यक अर्ज करावा लागेल. प्रस्तावित बदल केवळ H-1B व्हिसापुरता मर्यादित नाही. E-1, E-2, L-1 आणि O-1 व्हिसाधारकांचाही त्यात समावेश आहे. TN व्हिसाधारकांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, सिंगापूर आणि चिलीच्या H-1B1 व्हिसाधारकांसह ऑस्ट्रेलियाच्या E-3 व्हिसाधारकांनाही या प्रस्तावित नियमांचा फटका बसू शकतो.सध्या हा केवळ प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय झालेला नाही. यावर दोन महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांकडून आणि संबंधितांकडून सूचना मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रशासन अंतिम निर्णय घेईल. नियम लागू झाल्यास नोकरी गमावल्यानंतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत थांबून पुढील रोजगाराची व्यवस्था करण्यासाठी उपलब्ध असलेली संधी कमी होऊ शकते..Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'चं सोडा, इराणची नवीनच खेळी; अरबी समुद्रापर्यंत ‘रेस्ट्रिक्टेड झोन’ करण्याची योजना, जगावर नवं संकट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.