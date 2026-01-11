H-1B Visa Fee Hike : अमेरिकेने एच-१ बी व्हिसा केला महाग, भारतीयांवर होणार थेट परिणाम, नेमंक काय घडलं?

भारतीयांसाठी सर्वाधिक मागणी असलेला यूएस एच-१बी व्हिसा आता महाग होणार आहे. यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (यूएससीआयएस) ने एच-१बी व्हिसासह अनेक इमिग्रेशन सेवांसाठी शुल्क वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ या वर्षी १ मार्चपासून लागू होईल. शुल्क वाढीचा परिणाम परदेशी स्थलांतरितांसाठी रोजगार-आधारित आणि गैर-स्थलांतरित अर्जांच्या विस्तृत श्रेणीवर होईल, ज्यामध्ये अमेरिकेत काम करणाऱ्या किंवा शिक्षण घेणाऱ्या मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. इमिग्रेशन विभागाने सांगितले की जून २०२३ ते जून २०२५ पर्यंत महागाईनुसार प्रक्रिया शुल्क समायोजित करण्यात आले आहे..शुल्क किती वाढले ?यूएससीआयएसने जाहीर केलेल्या नवीन शुल्क वेळापत्रकानुसार, एच-१बी किंवा आर-१ नॉन-इमिग्रंट स्टेटससाठी फॉर्म I-१२९ अर्जांसाठी प्रीमियम प्रक्रिया शुल्क १६८५ वरून १७८० डॉलर पर्यंत वाढेल. याव्यतिरिक्त, H-1B, L-1, O-1, P-1 आणि TN व्हिसासाठी प्रीमियम प्रक्रिया शुल्क2,805 वरून 2,965 डॉलर पर्यंत वाढेल. I-140 अर्जासाठी शुल्क 2,805 वरून 2,965 डॉलर पर्यंत वाढवले आहे. .फॉर्म I-539 अर्ज शुल्क 1,965 डॉलर वरून 2,075 डॉलर पर्यंत वाढवले आहे. या श्रेणीमध्ये F-1 आणि F-2 विद्यार्थी, J-1 आणि J-2 एक्सचेंज अभ्यागत आणि M-1 आणि M-2 व्यावसायिक विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. जलद रोजगार अधिकृतता मिळविणाऱ्या अर्जदारांसाठी शुल्क 1,685 डॉलर वरून 1,780 डॉलर पर्यंत वाढवले आहे..US Birth Tourism: गर्भधारणेदरम्यान अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा! यूएस दूतावासाकडून व्हिसा रद्द करण्याचा इशारा, कारण काय?.भारतीयांवर काय परिणाम होईल?भारतीय नागरिक हे अमेरिकेत H-1B कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत. रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड बॅकलॉगमध्ये त्यांचा वाटा मोठा आहे. म्हणून, शुल्क वाढीचा परिणाम अनेक भारतीय व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे.पण प्रीमियम प्रक्रिया शुल्क पूर्णपणे पर्यायी आहे. नोकरीत बदल, व्हिसा मुदतवाढ, प्रवास योजना इत्यादी बाबींवर जलद निर्णय घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांकडून याचा वापर प्रामुख्याने केला जातो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.