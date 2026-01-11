ग्लोबल

H-1B premium Processing : अमेरिकेच्या USCIS ने H-1B सहित अनेक इमिग्रेशन सेवांचे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ १ मार्चपासून लागू होणार असून प्रीमियम प्रक्रिया शुल्कात विशेष वाढ झाली आहे.
H-1B Visa Fee Hike : अमेरिकेने एच-१ बी व्हिसा केला महाग, भारतीयांवर होणार थेट परिणाम, नेमंक काय घडलं?
Yashwant Kshirsagar
भारतीयांसाठी सर्वाधिक मागणी असलेला यूएस एच-१बी व्हिसा आता महाग होणार आहे. यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (यूएससीआयएस) ने एच-१बी व्हिसासह अनेक इमिग्रेशन सेवांसाठी शुल्क वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ या वर्षी १ मार्चपासून लागू होईल. शुल्क वाढीचा परिणाम परदेशी स्थलांतरितांसाठी रोजगार-आधारित आणि गैर-स्थलांतरित अर्जांच्या विस्तृत श्रेणीवर होईल, ज्यामध्ये अमेरिकेत काम करणाऱ्या किंवा शिक्षण घेणाऱ्या मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. इमिग्रेशन विभागाने सांगितले की जून २०२३ ते जून २०२५ पर्यंत महागाईनुसार प्रक्रिया शुल्क समायोजित करण्यात आले आहे.

