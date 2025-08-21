US Immigration: अमेरिकेत प्रवेश करताना विचाराचे ‘स्कॅनिंग’ होणार! नव्या इमिग्रेशन नियमांची माहिती

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधणाऱ्यांना आता अमेरिकाविरोधी विचारसरणीच्या तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, यामुळे अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक अंदाजावरून परकीय नागरिकांना अमेरिकेतील प्रवेश नाकारण्यात अधिक स्वातंत्र्य मिळणार असल्याची टीकाही होत आहे..यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसने स्पष्ट केले की ग्रीन कार्डसह इतर फायदे मागणाऱ्या अर्जदारांनी अमेरिकेविरोधी, दहशतवादी किंवा ज्यूविरोधी विचार मांडले आहेत का, हे अधिकारी तपासतील..‘‘अमेरिकेचा तिरस्कार करणाऱ्यांना लाभ मिळू नयेत,’’ असे या विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू ट्रॅगेसर यांनी सांगितले. अमेरिकेत राहण्याचे व कामाचे फायदे हे हक्क नसून विशेषाधिकार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. .मात्र, अमेरिकाविरोधी विचार म्हणजे काय, हे यात स्पष्ट केले नसून हे निर्देश कधी आणि केव्हा लागू केले जातील, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीजच्या एलिझाबेथ जेकब्स यांनी सांगितले, की अमेरिका व या देशाच्या इमिग्रेशन संस्था आता अमेरिकाविरोधी किंवा ज्यूविरोधी विचार सहन करणार नाहीत. या संस्थेने इमिग्रेशनवरील निर्बंधांसाठी सातत्याने भूमिका घेतली आहे..ही घटनात्मक हक्कांवर गदा...अमेरिकेतील मिशिगन इमिग्रंट राईट्स सेंटरच्या वरिष्ठ वकिल रूबी रॉबिन्सन यांनी सांगितले की, अमेरिकेचे संविधान व ‘बिल ऑफ राईट्स’ सर्वांना संरक्षण देतात, मग त्यांचा इमिग्रेशन दर्जा काहीही असो. त्यांनी प्रशासनाच्या अनेक कृती घटनात्मक हक्कांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचे नमूद केले आणि अशा प्रकरणांचा निपटारा अखेरीस न्यायालयातच व्हायला हवा, असेही स्पष्ट केले..Ahmedabad Crime News : शाळेत विद्यार्थ्याचा खून; विद्यार्थ्याच्या खुनानंतर संतप्त जमावाची तोडफोड.सोशल मीडियासह चारित्र्यही तपासणारट्रम्प प्रशासनाने सुरू केलेल्या धोरणबदलांच्या पुढे जात आता अर्जदारांची तपासणी सोशल मीडिया पडताळणीसह त्यांच्या नैतिक चारित्र्याचा आधारेही होणार आहे. अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवू इच्छिणाऱ्यांचे केवळ गैरवर्तनाच्या आधारावर नव्हे तर सकारात्मक गुणधर्म आणि समाजासाठीचे योगदान यावरही मूल्यांकन केले जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.