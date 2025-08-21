ग्लोबल

US Immigration: अमेरिकेत प्रवेश करताना विचाराचे ‘स्कॅनिंग’ होणार! नव्या इमिग्रेशन नियमांची माहिती

Green Card Applicants: अमेरिकेत राहण्याचे व काम करण्याचे हक्क नसून विशेषाधिकार असून, ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या विचारसरणीची तपासणी केली जाणार आहे. अमेरिकाविरोधी किंवा ज्यूविरोधी विचार असलेल्या अर्जदारांना फायदे मिळणार नाहीत.
Updated on

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधणाऱ्यांना आता अमेरिकाविरोधी विचारसरणीच्या तपासणीला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, यामुळे अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक अंदाजावरून परकीय नागरिकांना अमेरिकेतील प्रवेश नाकारण्यात अधिक स्वातंत्र्य मिळणार असल्याची टीकाही होत आहे.

