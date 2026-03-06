US-India Relations: अमेरिकेला भारताची एवढी भीती का? ''चीनसारखी चूक आम्ही पुन्हा करणार नाही'', ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचं मोठं विधान

India US Deal: ''जे चीनसोबत केलं ते आम्ही पुन्हा भारतासोबत करणार नाही'' अशा शब्दात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंत्र्याने भारताविषयी भूमिका मांडली आहे. अमेरिकेच्या मनात भारताबद्दलची भीती नेमकी काय आहे? हेच यावरुन दिसून येतं. नवी दिल्ली येथे आयोजित 'रायसीना डायलॉग' दरम्यान अमेरिकेचे उप परराष्ट्र मंत्री ख्रिस्तोफर लँडौ यांचं विधान सध्या चर्चेत आहे..काय म्हणले ख्रिस्तोफर लँडो?२० वर्षांपूर्वी चीनला व्यापारात सवलती देऊन अमेरिकेने चूक केली होती. ती चूक आता भारताच्या बाबतीत पुन्हा केली जाणार नाही. चीनने अमेरिकन बाजारपेठेचा वापर करून स्वतःला समृद्ध केले आणि कालांतराने अमेरिकेसमोरच मोठे आव्हान उभे केले. त्यामुळे आता 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणावर आम्ही ठाम असून भारताला व्यापारात सूट देण्याच्या मनस्थिती नाही. मात्र व्यापाराचा करार करताना अमेरिका आता डोळे मिटून सहकार्य करणार नाही, तर प्रत्येक पाऊल स्वतःचा फायदा बघूनच उचलेल, असा इशारा त्यांनी दिला..समृद्धी महामार्गावर लुटारुंच्या टोळीची दहशत, ट्रक चालकाजवळील पैसे अन् १५० लिटर डिझेल लुटलं.ख्रिस्तोफर लँडौ यांचे हे विधान भारताच्या वाढत्या आर्थिक आणि सामरिक शक्तीची दखल घेणारे मानले जात आहे. भारताकडे असलेली अफाट लोकसंख्या आणि मानवी संसाधने यामुळे भारत भविष्यात जागतिक व्यापाराची दिशा ठरवू शकतो, हे अमेरिकेला मान्य करावे लागत आहे..Donald Trump: आत्मसमर्पणाशिवाय करार नाही! लगेच शरणागती पत्करावी; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला कडक इशारा.भारत आता जगाच्या मंचावर आपल्या अटींवर ठाम आहे, असं यातून दिसून येतंय. पूर्वीच्या तुलनेत अमेरिका आता भारताकडे केवळ एक बाजारपेठ म्हणून न पाहता, एक बरोबरीचा स्पर्धक म्हणून पाहत असल्याचं चित्र आहे. यामुळेच आगामी काळातील 'द्विपक्षीय व्यापार करार' हा केवळ कागदाचा तुकडा नसेल, तर तो दोन्ही देशांच्या भविष्यातील संबंधांची नवी दिशा ठरवणारा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.