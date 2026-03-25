US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प युद्ध संपवण्यासाठी आतुर ! अमेरिकेने इराणला पाठवला १५ कलमी शांतता प्रस्ताव, काय आहेत अटी ?

इराणसोबतच्या सध्याच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेने इराणकडे एक व्यापक १५-कलमी योजना पाठवली आहे. द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, हा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणपर्यंत पोहोचवण्यात आला असून, पाकिस्तानने मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. .इस्रायलच्या चॅनेल १२ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या योजनेत एक महिन्याची युद्धबंदी घोषित करून त्यादरम्यान वाटाघाटी करण्याची तरतूद आहे. या कालावधीत इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कडक निर्बंध, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील वाहतुकीची मुक्तता आणि प्रॉक्सी गटांना पाठिंबा थांबवणे यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे..US Iran Conflict : पुढील ४८ तासांत होर्मुझ खुली केली नाही तर इराणचे पॉवर प्लॅंट नष्ट करु, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्वाणीचा इशारा.प्रस्तावातील १५ प्रमुख मुद्दे १. एक महिन्याचा सिझफायर२. इराणच्या सध्याचा अणु-क्षमता पूर्णपणे नष्ट करणे.३. भविष्यात कधीही अणुशस्त्रे विकसित न करण्याचे लिखित वचन.४. इराणच्या भूमीवर युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवणे.५. आतापर्यंत संवर्धित केलेला सर्व अणु-पदार्थ IAEAकडे सुपूर्द करणे.६. नतांझ, इस्फाहान आणि फोर्डो अणु-सुविधा बंद करून नष्ट करणे.७. IAEAला इराणमधील सर्व ठिकाणी पूर्ण निरीक्षण आणि प्रवेश देणे.८. इराणमधील प्रॉक्सी गटांद्वारे प्रभाव पाडण्याच्या धोरणाचा त्याग.९. प्रॉक्सी गटांना निधी आणि शस्त्रपुरवठा बंद करणे.१०. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी खुली आणि सुरक्षित ठेवणे.११. इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर मर्यादा घालण्यासाठी पुढील वाटाघाटी.१२. इराणची लष्करी क्षमता फक्त आत्मसंरक्षणापुरती मर्यादित ठेवणे.१३. इराणवर लादलेले सर्व आंतरराष्ट्रीय निर्बंध उठवणे.१४. बुशेहर येथील नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विकासाला पाठिंबा.१५. 'स्नॅपबॅक' यंत्रणा रद्द करणे. .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराणशी "साधक चर्चा" सुरू असून, अणुशस्त्रे न मिळण्याची हमी ही प्रमुख अट आहे. त्यांनी पाकिस्तानच्या माध्यमातून पाठवलेल्या या योजनेला शांततेचा मार्ग म्हणून संबोधले आहे. इस्रायलकडून या प्रस्तावाबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात आली असून, इराण या कठोर अटी मान्य करेल की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, इराणने अहितकारी नसलेल्या जहाजांना स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून मुक्त प्रवेश देण्याची घोषणा केली आहे, जी शांततेची सकारात्मक खूण मानली जात आहे.