US Iran Ceasefire: युद्धविरामाचं श्रेय घेण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड पण चीनचा वेगळाच दावा! ट्रम्प यांनाही मान्य...

Donald Trump: मागील ४० दिवसांपासून सुरु असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे जगभरात चिंतेची लाट उसळली होती. त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. ट्रम्प यांनी इराणला ठरवून दिलेल्या मुदतीची वेळ संपण्याच्या अवघ्या काही मिनिटांपूर्वीच युद्धविराम घेण्याचा निर्णय झाला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या विनंतीवरून युद्धविराम लागू केल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. मात्र आता चीनने वेगळाच दावा केलाय..या युद्धविरामाचे श्रेय घेण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे समोर येत आहे. इराणला युद्धविरामासाठी तयार करण्यात चीनने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली..माओ निंग म्हणाल्या की, संघर्ष सुरू झाल्यापासून चीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत होता. चिनी परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी या काळात विविध देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी तब्बल २६ वेळा फोनवरून सविस्तर चर्चा केली. विशेष म्हणजे, खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील चीनच्या या भूमिकेचे कौतुक केले आहे. इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी आणि करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी चीनने मोठी मदत केल्याचे ट्रम्प यांनी मान्य केले..डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून पाकिस्तानला श्रेययुद्धविरामाच्या घोषणेवेळी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी यांच्याशी याबाबत बोलणी झाली, त्यांनी मला इराणवर नियोजित असलेला विनाशकारी हल्ला थांबवण्याची विनंती केली होती.. इराणने होर्मुज पूर्णपणे त्वरित आणि सुरक्षितपणे पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे, मी इराणवरील हल्ले दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली आहे.. हा युद्धविराम दोन्ही देशांकडून असेल.. असं ट्रम्प म्हणाले होते..दरम्यान, होर्मुज जलमार्ग इराणने बंद केल्यानंतर जगात ऊर्जा संकट निर्माण झालं आहे. जहाजांची वाहतूक जवळपास ९५ टक्के कमी झाली. इराणने केवळ चीन, रशिया, भारत, इराक आणि पाकिस्तानला होर्मुजमधून वाहतुकीला परवानगी दिली होती. पण अमेरिकेकडून सातत्यानं हल्ले आणि धमक्या दिल्या जात असल्यानं इराणने होर्मुजसह इतर जलमार्गही बंद करू असा इशारा होता. सध्या भारताची १६ जहाजं होर्मुजमध्ये अडकून पडेलली आहेत.