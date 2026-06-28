US Airstrikes Iran : शस्त्रसंधी फसली! अमेरिकेचे इराणवर पुन्हा हवाई हल्ले, इराणचे अस्तित्व संपवण्याचा ट्रम्प यांचा इशारा

Trump’s Strong Warning to Iran Explained : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधीची घोषणा एका आठवड्यापेक्षाही कमी काळ टिकली नाही. शनिवारी, अमेरिकेने सलग दुसऱ्या दिवशी इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर हवाई हल्ले केले. त्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला अत्यंत आक्रमक इशारा दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर इराणने आपल्या कारवाया थांबवल्या नाहीत, तर अमेरिका पूर्ण क्षमतेने लष्करी मोहीम राबवेल आणि अशा परिस्थितीत 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण'चे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. .अमेरिकेने पुन्हा हल्ला का केला?अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'च्या (CENTCOM) मते, शस्त्रसंधी कराराचे इराणकडून वारंवार उल्लंघन झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. अमेरिकेचा दावा आहे की, गुरुवारी इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ 'एव्हर लव्हली' (Ever Lovely) या मालवाहू जहाजावर हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकन लष्कराने शुक्रवारी इराणच्या लष्करी तळांवर कारवाई केली. CENTCOM ने सांगितले की, असे असूनही, शनिवारी सकाळी 'एम/टी किकू' या आणखी एका तेल टँकरवर ड्रोन हल्ला करण्यात आला. परिणामी, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, अमेरिकन लष्कराने पुन्हा एकदा इराणच्या तळांना लक्ष्य केले.. अमेरिकन लष्कराच्या म्हणण्यानुसार, लढाऊ विमानांनी इराणची क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन साठवण केंद्रे, रडार केंद्रे, लष्करी पाळत ठेवण्याची केंद्रे, दळणवळण यंत्रणा आणि नौदलाच्या 'माइन-लेइंग' (समुद्रात सुरुंग पेरण्याच्या) मोहिमांशी संबंधित सुविधांवर हल्ले केले. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या हल्ल्यांचा उद्देश इराणची लष्करी क्षमता कमकुवत करणे हा होता..US-Iran Tension: तणाव पुन्हा वाढला! कराराची घाई नाही; इराणने अटी मानल्या नाहीत तर हल्ला करू, डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी.हल्ल्यानंतर, ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, अमेरिकेने इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन तळांवर हल्ले केले कारण त्या देशाने पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले होते. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "कदाचित ते कधीच धडा घेणार नाहीत. अशी वेळ येईल जेव्हा आम्ही संयम बाळगू शकणार नाही आणि आम्ही यशस्वीपणे सुरू केलेली लष्करी मोहीम पूर्ण करावी लागेल. जर तसे घडले, तर 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण'चे अस्तित्वच उरणार नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.