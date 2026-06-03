ग्लोबल

US Iran Conflict : शांतता करार होणार नाही? इराण-अमेरिका संघर्ष पुन्हा पेटला; क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी खळबळ

Iran Drone Attack : बहरीनवर डागलेली तीन क्षेपणास्त्रे हवाई संरक्षण प्रणालीने रोखली. US Central Command ने इराणचे दावे खोटे असल्याचे स्पष्ट केले. Islamic Revolutionary Guard Corps च्या दाव्यांना अमेरिका नाकारत असून तणाव पुन्हा वाढला आहे.
US and Iranian military tensions rise as missile defense systems intercept incoming threats over Bahrain and Kuwait amid escalating Gulf conflict.

US and Iranian military tensions rise as missile defense systems intercept incoming threats over Bahrain and Kuwait amid escalating Gulf conflict.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांदरम्यानच दोन्ही देशांतील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. बुधवारी इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकन लष्कराने इराणचे 'केशम बेट'आणि इतर तळांना लक्ष्य केले.

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