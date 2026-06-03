US Iran Conflict : शांतता करार होणार नाही? इराण-अमेरिका संघर्ष पुन्हा पेटला; क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी खळबळ

अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांदरम्यानच दोन्ही देशांतील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. बुधवारी इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकन लष्कराने इराणचे 'केशम बेट'आणि इतर तळांना लक्ष्य केले..अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'ने एक निवेदन जारी करत म्हटले की,इराणने आपल्या शेजारील देशांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते, परंतु हे सर्व हल्ले अयशस्वी ठरले. इराणने कुवेतच्या दिशेने डागलेली क्षेपणास्त्रे एकतर त्यांच्या नियोजित लक्ष्यांपर्यंत पोहोचू शकली नाहीत किंवा ती वाटेतच नष्ट झाली. याव्यतिरिक्त, बहरीनच्या दिशेने डागलेली तीन क्षेपणास्त्रे अमेरिका आणि बहरीनच्या हवाई संरक्षण यंत्रणांनी यशस्वीरित्या रोखली . .US Iran war : युद्ध पुन्हा भडकले ! शस्त्रसंधी सुरु असतानाच अमेरिकेचा हल्ला, इराणचाही प्रतिहल्ला; कुवेत ठरलं रणांगण.अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने 'एक्सवर' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करताना म्हटले आहे की, "इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने असा दावा केला आहे की, त्यांनी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा वापर करून बहरीनमधील अमेरिकेच्या '५ व्या ताफ्याच्या'मुख्यालयावर, तसेच या प्रदेशातील एका अमेरिकन हवाई तळावर हल्ला केला आहे. हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. अमेरिकन सैन्यावर इराणने केलेले सर्व हल्ले अयशस्वी ठरले आहेत. अमेरिकन लष्कर पूर्णपणे सतर्क असून, इराणच्या कोणत्याही आक्रमणापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास सज्ज आहे.".FAQs 1. इराणने कोणत्या देशांवर हल्ला केला? इराणने कुवेत आणि बहरीनमधील अमेरिकन लष्करी तळांवर हल्ल्यांचा प्रयत्न केला.2. इराणचे हल्ले यशस्वी झाले का? नाही, सर्व हल्ले अयशस्वी ठरले आणि क्षेपणास्त्रे लक्ष्यापर्यंत पोहोचली नाहीत.3. अमेरिकेने काय प्रत्युत्तर दिले? अमेरिकेने इराणच्या केशम बेटासह काही लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले.4. बहरीनमध्ये काय घडले? बहरीनकडे डागलेली तीन क्षेपणास्त्रे अमेरिका व बहरीनच्या संरक्षण यंत्रणांनी अडवली.5. US Central Command ने काय सांगितले? त्यांनी इराणचे हल्ल्यांचे दावे खोटे असल्याचे सांगितले आणि सर्व हल्ले निष्फळ ठरल्याचे स्पष्ट केले.6. या घटनेचा परिणाम काय? अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला असून शांतता चर्चांवर परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.