US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवले, मध्यपूर्वेतील तणाव होणार कमी?

1. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2. इराण सरकारच्या विनंतीवरून आणि संवादाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 3. ट्रम्प यांनी 'Truth Social' वर पोस्ट करून ही माहिती दिली आहे. 4. अमेरिका-इराण संघर्षात हा पहिला मोठा निर्णय मानला जात आहे. .मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की ते इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवरील हल्ले १० दिवसांच्या कालावधीसाठी थांबवत आहेत. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या संवादाला पुढे नेण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने आणि इराण सरकारच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. .डोनाल्ड ट्रम्प यांनी'Truth Social' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "इराण सरकारच्या विनंतीवरून, मी ऊर्जा सुविधा नष्ट करण्याच्या मोहिमा १० दिवसांसाठी थांबवत आहे, ही स्थगिती सोमवार, ६ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री ८:०० वाजेपर्यंत लागू राहील.".ट्रम्प यांनी संकेत दिले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाटाघाटी सुरू आहेत आणि त्या सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहेत. याच्या उलट बातम्या देणारे प्रसारमाध्यमांचे अहवाल फेटाळून लावत त्यांनी म्हटले की, "चर्चा सुरूच आहेत आणि त्या अत्यंत चांगल्या प्रकारे पुढे जात आहेत.".अमेरिका- इराण संघर्ष चिघळल्यापासूनची ही पहिलीच अशी घटना आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेने इराणच्या ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य करणारे हल्ले औपचारिकपणे कमी केले आहेत. गेल्या काही आठवड्यांपासून, अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या तेल आणि ऊर्जा केंद्रांवर सातत्याने आणि जोरदार हल्ले करत होते. इराणची लष्करी आणि आर्थिक क्षमता खिळखिळी करणे हा यामागील उद्देश होता..Iran america Israel war : इराण-अमेरिका-इस्त्राईल संघर्ष तिव्र होण्याची शक्यता; मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे.या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून, इराणनेही अमेरिकेचे तळ आणि या क्षेत्रातील मित्रराष्ट्रांच्या पायाभूत सुविधांवर क्षेपणास्त्रे व ड्रोनद्वारे हल्ले चढवले होते. यामुळे हा संघर्ष एका पूर्णव्यापी युद्धाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असल्याची भीती निर्माण झाली होती..तज्ज्ञांच्या मते, ही १० दिवसांची स्थगिती सध्याच्या संघर्षातील तणाव कमी करण्याच्या ( दिशेने उचललेले पहिले मोठे पाऊल आहे आणि यामुळे पडद्याआड चालणाऱ्या राजनैतिक वाटाघाटींचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. पण ही तात्पुरती उपाययोजना एका सर्वसमावेशक युद्धविरामात रूपांतरित होईल, की केवळ तात्कालिक तणाव निवळण्याचा एक प्रयत्न ठरेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..दरम्यान ट्रम्प यांनी यापूर्वी असा दावा केला होता की, इराणने अमेरिकेला एक अत्यंत मौल्यवान भेट पाठवली आहे. गुरुवारी त्यांनी सांगितले की, इराणने हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून १० तेलाच्या टँकर्सना जाण्याची परवानगी दिली आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान ट्रम्प यांनी हे विधान केले. ट्रम्प यांच्या माहितीनुसार, इराणने सुरुवातीला केवळ आठ टँकर्सना जाण्याची परवानगी देण्याचे संकेत दिले होते. हे काही असे टँकर्स होते ज्यांच्यावर पाकिस्तानी ध्वज फडकत होते; कालांतराने, त्यांची संख्या वाढून १० टँकर्सपर्यंत पोहोचली.