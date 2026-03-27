US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवले, मध्यपूर्वेतील तणाव होणार कमी?

Middle East De-escalation : अमेरिका-इराण दरम्यान वाटाघाटी सकारात्मक दिशेने सुरू असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. याआधी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ऊर्जा व तेल केंद्रांवर जोरदार हल्ले केले होते, ज्याला इराणनेही प्रत्युत्तर दिले.
US President Donald Trump announces a temporary halt on Iran energy facility strikes, signaling a possible diplomatic breakthrough amid rising Middle East tensions.

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की ते इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवरील हल्ले १० दिवसांच्या कालावधीसाठी थांबवत आहेत. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेल्या संवादाला पुढे नेण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने आणि इराण सरकारच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

