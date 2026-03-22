US Iran Conflict : पुढील ४८ तासांत होर्मुझ खुली केली नाही तर इराणचे पॉवर प्लॅंट नष्ट करु, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्वाणीचा इशारा

1. अमेरिका आणि इराणमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांची मुदत दिली आहे. 2. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली न केल्यास इराणचे पॉवर प्लॅंट नष्ट करण्याचा इशारा दिला आहे. 3. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे इराणची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ शकते. 4. जागतिक तेल पुरवठ्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. 5. या इशाऱ्यामुळे प्रादेशिक युद्धाची शक्यता वाढली आहे..अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. शनिवारी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमध्ये, ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांची मुदत दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर या कालावधीत 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' पूर्णपणे आणि सुरक्षितपणे पुन्हा खुली केली गेली नाही, तर अमेरिकन लष्कर इराणची ऊर्जाविषयक पायाभूत सुविधा पूर्णपणे उद्ध्वस्त करेल. .जर ही मुदत पाळली गेली नाही, तर अमेरिका इराणमधील विविध वीज प्रकल्पांना लक्ष्य करेल, असे ट्रम्प यांनी ठामपणे जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की, या हल्ल्याची सुरुवात इराणच्या "सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पापासून" होईल. .Premium|Study Room : इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धाचे व्यापक परिणाम!.तज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांचे हे पाऊल एक सुनियोजित रणनीतीचा भाग आहे; ज्याचा उद्देश इराणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था खिळखिळी करणे आणि तेथील जनजीवन ठप्प करणे हा आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा होण्याचा मुख्य मार्ग आहे. इराणने या जलमार्गाची नाकेबंदी केल्यामुळे, जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत; ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रचंड दबाव येत आहे. .हा सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेवरचा दबाव वाढत आहे, कारण या मार्गातील कोणत्याही व्यत्ययाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. नेमक्या याच कारणामुळे अमेरिकेने इराणला हा कडक इशारा दिला असून, एक विशिष्ट मुदत निश्चित केली आहे. .ट्रम्प यांनी या अंतिम इशाऱ्याद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, ते आता राजनैतिक उपायांची वाट पाहण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. येणारे ४८ तास हे ठरवतील की, मध्यपूर्वेवर अंधकार दाटून येतो, की मग युद्धविरामाची एखादी नवी आशा पल्लवित होते. मध्यपूर्वेत सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाच्या काळात, हा इशारा आधीच गंभीर असलेल्या परिस्थितीला आणखी चिघळवू शकतो. जर अमेरिकेने इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ले चढवले, तर त्यामुळे एका व्यापक प्रादेशिक युद्धाची ठिणगी पडू शकते आणि जागतिक ऊर्जा संकट अधिकच गडद होऊ शकते.