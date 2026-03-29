US-Iran Conflict : "नरकात तुमचं स्वागत, सैन्य पाठवाल तर बनेल कब्रस्तान; इराणचा अमेरिकेला थेट इशारा

1. इराणने अमेरिकेला इशारा देत म्हटले की त्यांच्या भूमीवर येणारे अमेरिकन सैनिक कब्रस्तानातच जाऊन पोहोचतील. 2. तेहरान टाईम्सने पहिल्या पानावर अमेरिकन सैनिकांच्या फोटोसह 'नरकात तुमचे स्वागत आहे' असे कॅप्शन दिले. 3. अमेरिका मध्यपूर्वेत १०,००० अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली. 4. या हालचालीमुळे इराणवर जमिनीवरील लष्करी कारवाईची शक्यता वाढल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. 5. इराणने बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक थांबवण्याची आणि येमेनमधील हुथींना सक्रिय करण्याची धमकी दिली आहे..US Military Deployment Middle : इराणचा दारुण पराभव करण्यासाठी अमेरिका कदाचित आपल्या लष्करी दलांनाही तैनात करू शकते. या विषयावर विचारणा केली असता, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणतेही निश्चित विधान करणे टाळले. दरम्यान इराणमधील एक इंग्रजी भाषेतील वृत्तपत्र तेहरान टाईम्स ने ट्रम्प यांना एक कडक इशारा दिला आहे, जर त्यांनी सैन्य पाठवले, तर इराण हे त्या सैन्याची दफनभूमी बनेल..तेहरान टाईम्सने पहिल्या पानावर अमेरिकन सैनिकांच्या फोटोसह "नरकात तुमचे स्वागत आहे." असे कॅप्शन लिहिले आहे या लेखात ठामपणे असे म्हटले होते की, कोणताही अमेरिकन सैनिक जो इराणी भूमीवर पाऊल ठेवेल, तो "केवळ शवपेटीतूनच परत जाईल. .हा इशारा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनी शुक्रवारी असे वृत्त दिले की, अमेरिका मध्यपूर्वेत १०,००० अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यावर विचार करत आहे. या हालचालीमुळे अशा चर्चांना उधाण आले आहे की, वॉशिंग्टन इराणच्या आत जमिनीवरील लष्करी कारवाईच्या शक्यतेसाठी तयारी करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार असे विधान केले असूनही हा विचार कायम आहे की, इराण त्यांच्याकडे एखाद्या करारासाठी याचना करत आहे..अमेरिकन वृत्तपत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या एका रिपोर्टनुसार, इराणमध्ये सैन्याची हालचाल वाढवण्यामागील उद्देश ट्रम्प यांना लष्करी पर्यायांची अधिक विस्तृत श्रेणी उपलब्ध करून देणे हा आहे. ही घडामोड मध्यपूर्वेतील एका सततच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर घडत आहे. हा संघर्ष २८ फेब्रुवारीपासून, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर सुरू झाला आहे. अमेरिकन सैनिकांचे ही नवी टीम मध्यपूर्वेत आधीच तैनात असलेल्या हजारो पॅराट्रूपर्स आणि मरिन्सना जाऊन मिळेल..US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; इराणवरील हल्ले १० दिवसांसाठी थांबवले, मध्यपूर्वेतील तणाव होणार कमी?.बुधवारी एका इराणी अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर अमेरिकेने इराणवर जमिनीवरून लष्करी आक्रमण केले, तर तेहरान येमेनमध्ये असलेल्या आपल्या हुथी मित्रपक्षांना सक्रिय करेल. हुथींना लाल समुद्रातील मालवाहू जहाजांवर पुन्हा हल्ले सुरू करण्याचे निर्देश दिले जातील, ज्यामुळे या संघर्षात एक नवीन भर पडेल. इराणने यापूर्वीच अशी धमकी दिली आहे की, जर अमेरिकेने सैन्य तैनात केले, तर बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे थांबवली जाईल.