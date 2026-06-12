ग्लोबल

US Iran Deal : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाकिस्तानला झटका ! अमेरिका-इराण अंतिम करार आता 'या' देशात होणार

Iran Nuclear Talks : पाकिस्तानने मध्यस्थीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पूर्वीची चर्चा निष्फळ ठरली होती. Iran ने ट्रम्प यांचा कराराबाबतचा दावा फेटाळून लावला. ट्रम्प म्हणाले की इराण अण्वस्त्र न विकसित करण्यास सहमत होऊ शकते.
Donald Trump

Donald Trump

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार घडवून आणण्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने बऱ्याच काळापासून केला आहे, पण यापूर्वी पाकिस्तानमध्ये झालेली चर्चा अयशस्वी ठरली होती. आता, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की दोन्ही देशांमधील करार लवकरच होण्याची शक्यता आहे, मात्र हा करार पाकिस्तानमध्ये स्वाक्षरी करून नव्हे, तर युरोपमध्ये अंतिम केला जाईल. ट्रम्प यांनी एका मोठ्या करारावर काम सुरू असल्याचा दावा केला, मात्र इराणने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

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