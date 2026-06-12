US Iran Deal : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाकिस्तानला झटका ! अमेरिका-इराण अंतिम करार आता 'या' देशात होणार

अमेरिका आणि इराण यांच्यात करार घडवून आणण्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने बऱ्याच काळापासून केला आहे, पण यापूर्वी पाकिस्तानमध्ये झालेली चर्चा अयशस्वी ठरली होती. आता, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की दोन्ही देशांमधील करार लवकरच होण्याची शक्यता आहे, मात्र हा करार पाकिस्तानमध्ये स्वाक्षरी करून नव्हे, तर युरोपमध्ये अंतिम केला जाईल. ट्रम्प यांनी एका मोठ्या करारावर काम सुरू असल्याचा दावा केला, मात्र इराणने हा दावा फेटाळून लावला आहे. .इराणचे सर्वोच्च नेते मोजताबा खामेनी या करारासाठी तयार आहेत का, असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, "मला माहित आहे की त्यांचे उत्तर 'हो' असेच असेल." ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराण अण्वस्त्रे न मिळवण्यास आणि त्यांचा विकास न करण्यास सहमती दर्शवत, ते शस्त्रे सोडून देण्यास तयार आहे. ते म्हणाले की, "अलीकडच्या काळात परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती. जे घडले ते मला करायचे नव्हते, परंतु कधीकधी हल्ला करणे आवश्यक ठरते.".Donald Trump Iran Attack Threat : डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणवर हल्ला करण्याची पुन्हा धमकी, २-३ दिवसांत युद्ध सुरू होणार? .ट्रम्प यांची मवाळ भूमिकागेल्या तीन दिवसांत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला होता आणि शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून दोन्ही बाजूंनी हल्ले झाले होते. पण, गुरुवारी ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांना आता इराणवर हल्ला करण्याची इच्छा नाही. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी हे पाऊल उचलले कारण "इराणसोबतची चर्चा इराणच्या नेतृत्वाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पोहोचली आहे आणि तिला मंजुरी मिळाली आहे." .US-Iran Tension: तणाव पुन्हा वाढला! कराराची घाई नाही; इराणने अटी मानल्या नाहीत तर हल्ला करू, डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी.ट्रम्प यांनी नाजूक स्वरूपाची शस्त्रसंधी वाढवण्याच्या चर्चेत प्रगती झाल्याचेही संकेत दिले. त्यांनी पोस्ट केले की "चर्चा आणि अंतिम मुद्दे संकल्पनात्मक आणि तपशीलवार अशा दोन्ही स्तरांवर अमेरिका, इस्रायल आणि इतर प्रादेशिक मित्रराष्ट्रांनी मंजूर केले आहेत," मात्र त्यांनी याबद्दल अधिक तपशील दिले नाहीत. .तेल उद्योग ताब्यात घेण्याचा इरादा होता?आपली भूमिका मवाळ करण्यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर मोठा हल्ला करण्याची आणि त्यांचा तेल उद्योग ताब्यात घेण्याची धमकी दिली होती. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे सहसा जागतिक बाजारपेठा अस्थिर होतात आणि विशेषतः तेलाच्या किमतींवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. ट्रम्प यांनी इराणचे खार्ग बेट ताब्यात घेण्याची धमकी वारंवार दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.