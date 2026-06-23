Donald Trump: 'होर्मुझ'मधील निर्बंध अखेर शिथिल होणार; इराणच्या अण्वस्त्र प्रकल्पांबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

वॉशिंग्टन: पश्चिम आशियातील प्रदीर्घ संघर्षानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या राजनैतिक चर्चेदरम्यान इराणच्या नेतृत्वाने महत्त्वपूर्ण माघार घेतल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. इराणने आपल्या अण्वस्त्र प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक देखरेखीसाठी संमती दिली असल्याचेही ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर मंगळवारी म्हटले आहे. या बदल्यात अमेरिकेकडून ‘होर्मुझ’च्या सामुद्रधुनीतील निर्बंध शिथिल केले जातील आणि अमेरिकेच्या कठोर देखरेखीखाली आर्थिक सवलती दिल्या जातील, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे..ट्रम्प म्हणाले, ‘‘इराणचा विरोध आणि खोटे दावे; तसेच अमेरिकेचा विजय कमी लेखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बनावट बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने भविष्यात उच्चस्तरीय अण्वस्त्र तपासणीसाठी पूर्णपणे संमती दिली आहे. यामुळे अण्वस्त्र व्यवहारांमधील पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. त्यांनी ही अट मान्य केली नसती, तर पुढील चर्चा झाली नसती.’’.अमेरिकेने धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा सागरी मार्ग खुला ठेवण्यास परवानगी दिली असून, नौदलाची नाकेबंदी थांबवली आहे. मात्र, या भागात लष्करी सज्जता कायम ठेवण्यात आली असल्याचेही अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. ‘‘इराणने दिलेल्या या आणि इतर मोठ्या सवलतींच्या आधारावर मी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली ठेवण्यास संमती दिली आहे. मात्र, गरज पडल्यास पुन्हा नाकेबंदी करण्यासाठी आमची जहाजे सज्ज आहेत, तरीही सध्या त्याची शक्यता कमी वाटते,’’ असे त्यांनी नमूद केले..FIFA सामन्यात दिसलेलं 'ग्रीन व्हिसल' नेमकं आहे तरी काय? Pain कमी करणाऱ्या या उपकरणाची जगभर होतेय चर्चा!.आर्थिक निर्बंधांमधील सवलतींबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले, ‘‘मुक्त केलेली कोणतीही मालमत्ता अमेरिकेच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असेल. या निधीचा वापर केवळ अमेरिकी उत्पादकांकडून अन्नधान्य आणि वैद्यकीय पुरवठा खरेदी करण्यासाठीच केला जाईल. यामध्ये अमेरिकन शेतकऱ्यांकडून मका, गहू आणि सोयाबीन खरेदीचा समावेश असेल.’’.खासदारांच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे थेट मैदानात; विदर्भातून फुंकणार रणशिंग; आदित्य ठाकरे, संजय राऊतही सोबत....इराणने दावा खोडलाअध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांना इराण प्रशासनाने तातडीने विरोध दर्शवला आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आणि इस्राईलच्या लष्करी कारवाईत नुकसान झालेल्या अण्वस्त्र प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी इराणने आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेला कोणतीही संमती दिलेली नाही. बघाई म्हणाले, ‘‘आमची अणुऊर्जेच्या महासंचालकांशी कोणतीही बैठक झालेली नाही; तसेच अमेरिकी आक्रमणामुळे नुकसान झालेल्या प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी आमची कोणतीही योजना नाही.’’ संयुक्त राष्ट्रातील इराणचे स्थायी प्रतिनिधी अली बहरीनी यांनीही या दाव्यांचे खंडन करून अमेरिका आणि इराण यांच्या अधिकृत भूमिकेत मोठी तफावत असल्याचे अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.