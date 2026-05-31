US-Iran Deal : अमेरिका-इराण अंतिम करार पुन्हा खोळंबला, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'या' २ नव्या मागण्यांनी वाढवलं टेन्शन

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घ प्रतीक्षित करार आता अंतिम टप्प्यात असल्याचे चित्र होते, मात्र राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मसुद्यातील प्रमुख तरतुदींमध्ये बदल करण्याची मागणी करत नवीन अनिश्चितता निर्माण केली आहे. व्हाइट हाऊसच्या सिच्युएशन रूममध्ये शुक्रवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ट्रम्प यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांनीच तयार केलेल्या मसुद्यातील काही महत्त्वाच्या कलामांवर आक्षेप नोंदवला. परिणामी, दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटींची आणखी एक फेरी सुरू झाली आहे..अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, ट्रम्प यांना हा करार लवकरात लवकर होणे अपेक्षित आहे, मात्र त्यातील सुरक्षा तरतुदी अधिक कठोर करण्यावर ते ठाम आहेत. सर्वात मोठे वादग्रस्त मुद्दे म्हणजे इराणचा समृद्ध युरेनियम साठा आणि हॉर्मुझची सामुद्रधुनी यांचे भविष्य..ट्रम्प यांची मुख्य मागणीट्रम्प यांना केवळ इराणकडून "अण्वस्त्रे तयार करणार नाही" असे वचन नको आहे, तर समृद्ध युरेनियमची विल्हेवाट कधी, कशी आणि किती कालावधीत लावली जाईल, याचा स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कृती आराखडा हवा आहे. सध्याच्या मसुद्यात या बाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे त्यांचे मत आहे..Trump on Iran: अमेरिका-इराण चर्चेत मोठी घडामोड! अण्वस्त्र बनवू देणार नाही, करार होईपर्यंत निर्बंध कायम; ट्रम्प यांचा इशारा.ट्रम्प यांनी युरेनियमला 'अणु-धूळ' (nuclear dust) असे संबोधत, त्यास पूर्णपणे काढून नष्ट करण्याची किंवा आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली ठेवण्याची मागणी केली आहे. यासाठी कझाकस्तान हा पर्याय चर्चेत आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) देखरेखीखाली हे युरेनियम साठवता येईल..हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवर तणावदुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जगातील तेल वाहतुकीच्या २० टक्के व्यापारासाठी महत्त्वाची असलेली हॉर्मुझची सामुद्रधुनी. अमेरिका ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली ठेवण्यावर आणि कोणताही टोल किंवा अतिरिक्त निर्बंध न लादण्यावर आग्रही आहे. मात्र इराणने या भागात सुरक्षा आणि निगराणी प्रोटोकॉल कायम ठेवण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. ट्रम्प यांनी मसुद्यातील या भागातील शब्दरचनेत बदल करण्याची सूचना दिली आहे..Donald Trump: फक्त 'या' एका मुद्द्यावरुन अमेरिका-इराणचा सामंजस्य करार रखडला; दोन तासांच्या बैठकीनंतर व्हाईट हाऊसने दिलं स्पष्टीकरण.पुढील प्रक्रियाव्हाइट हाऊसने सुधारित प्रस्ताव इराणकडे पाठवला असून, त्यावर प्रतिसाद येण्यास तीन दिवस लागण्याची शक्यता आहे. एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने उपहासाने म्हटले, "ते अक्षरशः गुहांमध्ये बसले आहेत आणि ईमेल वापरत नाहीत." तरीही व्हाइट हाऊस आत्मविश्वासपूर्ण आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, "वेळ अनिश्चित असला तरी अखेरीस एक करार होईल.".