US Iran Peace Deal : मध्यपूर्वेत शांततेची नवी पहाट ! अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; युद्धाला पूर्णविराम, 'होर्मुझ' खुली होणार

Key Terms of the US Iran Ceasefire Deal : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष आणि तणाव संपवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि निर्णायक यश मिळाले आहे. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेले युद्ध पूर्णपणे थांबवण्याच्या उद्देशाने, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी बुधवारी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने एका वृत्तसंस्थेला माहिती देताना याला दुजोरा दिला. .अधिकाऱ्याने दिलेल्या विशेष माहितीनुसार, या शांतता कराराची रूपरेषा आधीच निश्चित करण्यात आली होती. सुरुवातीला, गेल्या रविवारी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि इराणचे मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर घलिबाफ यांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने या करारावर स्वाक्षरी केली होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः या संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी प्रक्रियेचे साक्षीदार होते..रविवारी राजनैतिक आणि प्रशासकीय स्तरावर झालेल्या करारानंतर, बुधवारी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी या दस्तऐवजावर प्रत्यक्ष स्वाक्षरी केली. या पावलामुळे जागतिक राजकारणाच्या सर्वोच्च स्तरावर या शांतता कराराला अधिकृत आणि कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे..स्वाक्षरीपूर्वी, बुधवारी संध्याकाळी अमेरिकेकडून शांतता कराराचा मसुदा सादर करण्यात आला. अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने पत्रकारांसमोर यातील मुख्य मुद्दे मांडले. प्राप्त माहितीनुसार, प्रस्तावित कराराच्या प्रतींवरून असे दिसून येते की इराणला महत्त्वपूर्ण सवलती मिळू शकतात. दरम्यान, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने संकेत दिले होते की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान या करारावर स्वाक्षरी करू शकतात; परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी ही माहिती दिली होती आणि त्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे नमूद केले होते. विशेष म्हणजे, या दोन देशांमधील करारावर १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये स्वाक्षरी होणार आहे. .शांतता कराराची घोषणा पण ट्रम्पसमोर इराणच्या ३ मोठ्या अटी, अमेरिका-इराण डीलमध्ये १४ मुद्दे महत्त्वाचे.कराराचे मुख्य मुद्दे लेबनॉनसह संघर्षाच्या सर्व आघाड्यांवर कायमस्वरूपी युद्धविरामपरस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर; अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे६० दिवसांच्या आत अंतिम करारावर सहमती; परस्पर संमतीने ही मुदत वाढवता येऊ शकतेअमेरिकेकडून लादलेली नौदल नाकेबंदी पूर्णपणे उठवणे आणि इराणच्या बाबींमधील अमेरिकेचा हस्तक्षेप थांबवणे३० दिवसांच्या आत 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) मधून जहाज वाहतूक पूर्ववत करणेअमेरिका आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांकडून इराणसाठी ३०० अब्ज डॉलर्सच्या विकास योजनेची ऑफरअमेरिका इराणवर लादलेले सर्व निर्बंध उठवेलइराण अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही; अंतिम करारापूर्वी समृद्ध युरेनियमच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.