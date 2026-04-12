Hormuz Strait: करार नाही, तणाव कायम… तरी होर्मुझमधून GOOD NEWS! जे घडलं ते जगाला थक्क करून गेलं! १६ जहाजांची धडाकेबाज एंट्री

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नसली तरी, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून आलेली एक आशादायक बातमी जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय बनली आहे. इस्लामाबाद येथे झालेल्या थेट बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही मुद्द्यावर सहमती झाली नाही, तरीही या सामुद्रधुनीत काल शनिवारी किमान १६ जहाजांनी यशस्वी प्रवास केला. युद्धविरामानंतरचा हा सर्वांत व्यस्त दिवस ठरला असून, त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे..पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये झालेल्या या चर्चेला जगभराचे लक्ष लागले होते. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय बैठकीत मुख्यतः होर्मुझ सामुद्रधुनीवरच केंद्रित राहिले. युद्धाच्या सावटाखाली असलेल्या या जलमार्गातील परिस्थिती स्थिर होण्याची अपेक्षा सर्वत्र होती. मात्र, चर्चा अनिर्णित राहिली तरी प्रत्यक्षात सामुद्रधुनीत हालचाल सुरू झाली. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकन नौदलाच्या मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशिका 'यूएसएस फ्रँक ई. पीटरसन' आणि 'यूएसएस मायकल मर्फी' या दोन जहाजांनी या भागात सक्रिय भूमिका बजावली. इराणी सागरी सुरुंग हटवून जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी ही जहाजे विशेषतः तैनात करण्यात आली होती..नौदलाच्या देखरेखीची संस्था मरीन ट्रॅफिकने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, 'यूएसएस मायकल मर्फी'च्या संरक्षणाखाली चीन, हाँगकाँग आणि लायबेरिया या देशांच्या ध्वजाखालील तीन मोठ्या कच्च्या तेल टँकरांनी सामुद्रधुनी पार केली. या यशस्वी प्रवासामुळे व्यापार पुन्हा सुरळीत होण्याची आशा निर्माण झाली आहे..अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हान्स यांनी आपल्या संक्षिप्त भाषणात या संवेदनशील मुद्द्यावर कोणताही मतभेद व्यक्त केला नाही. जगातील सर्वांत महत्त्वाचा तेल मार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जागतिक तेल पुरवठ्याच्या सुमारे एक-पंचमांश भागाचा पुरवठा होतो. हा मार्ग बंद पडल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, हे व्हान्स यांनी अप्रत्यक्षपणे मान्य केले..संकटांना सामोरे जाणे सोपेचर्चेदरम्यान पाकिस्तानने एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. या वादग्रस्त जलमार्गातील जहाज वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाकिस्तानने संयुक्त गस्तीचा आराखडा सादर केला. अल जझीरा अरबीने दिलेल्या एका सूत्राच्या हवाल्याने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सुरक्षित आणि निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रादेशिक स्थिरतेसाठी या सामरिक जलमार्गावर देखरेख ठेवण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा विकसित करण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या संकटांना सामोरे जाणे सोपे होईल..जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवीन आशेचा किरणहोर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व जागतिक स्तरावर अजूनही अतुलनीय आहे. जगातील तेल निर्यातीपैकी सुमारे २० टक्के निर्यात या जलमार्गातून होते. युद्धकाळात हा मार्ग रोखला गेल्याने जागतिक तेल बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, आता शनिवारी एकाच दिवसात १६ जहाजांनी यशस्वी प्रवास केल्याने संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवीन आशेचा किरण दिसू लागला आहे. दोन्ही देशांमधील मतभेद कायम असले तरी, व्यावहारिक पातळीवर व्यापार आणि पुरवठा सुरू ठेवण्याची ही पहिली सकारात्मक चिन्हे आहेत.