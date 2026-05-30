Donald Trump: फक्त 'या' एका मुद्द्यावरुन अमेरिका-इराणचा सामंजस्य करार रखडला; दोन तासांच्या बैठकीनंतर व्हाईट हाऊसने दिलं स्पष्टीकरण

America-Iran War: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी आणखी ६० दिवसांनी वाढविण्याचा प्राथमिक करार दोन्ही देशांमध्ये होऊ घातला आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमावरही चर्चेला सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. त्यासंबंधीची एक बैठक शुक्रवारी रात्री अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या 'सिच्युएशन रूम'मध्ये घेतली. मात्र त्यानंतरही ठोस असा तोडगा निघालेला नाही. .कोणताही करार केवळ आणि केवळ अमेरिकेच्या हिताचा असेल आणि ट्रम्प यांच्या अटींवर खरा उतरेल, तरच त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू असली तरी अद्याप कोणत्याही अंतिम करारावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही, अशी भूमिका इराणने घेतली आहे..राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कराराच्या संरचनेचे बारकाईने निरीक्षण केले. बैठकीनंतर एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेला सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प फक्त असाच करार स्वीकारतील जो अमेरिकेसाठी फायदेशीर ठरेल आणि त्यांच्या 'रेड लाईन्स' म्हणजेच निश्चित केलेल्या कडक अटी पूर्ण करेल. इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अणू शस्त्रे तयार करण्याची किंवा बाळगण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, या भूमिकेचा अमेरिकेने पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला आहे. यावरुन केवळ अणुकार्यक्रमाच्या मुद्द्यावरुन करार रखडल्याचं स्पष्ट होतंय..यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या या संभाव्य कराराची काही मुख्य वैशिष्ट्ये जाहीर केली होती. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, या करारामुळे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला 'होर्मुज' आंतरराष्ट्रीय जहाजांच्या वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला केला जाऊ शकतो, सागरी मार्गातील सर्व अडथळे दूर होऊ शकतात आणि इराणच्या युरेनियम साठ्याबाबतही दोन्ही देशांमध्ये एकमत घडून येऊ शकते. मात्र, इराणने ट्रम्प यांच्या या दाव्यांवर उघडपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे..करारातील महत्त्वाचे मुद्दे- इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही शुल्क आकारणार नाही- इराण ३० दिवसांच्या आत होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सर्व सुरूंग हटविणार- अमेरिका होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी टप्प्याटप्प्याने मागे घेईल- काही निर्बंध शिथिल करून अमेरिका इराणला अधिक तेलविक्री करण्याची परवानगी देईल.इराणकडे ४४०.९ किलो समृद्ध युरेनियमचा साठा असून, त्या युरेनियमचे ६० टक्क्यांपर्यंत समृद्धीकरण झाले आहे. अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत समृद्ध युरेनियमची गरज असते. प्राथमिक करारानुसार, ६० दिवसांच्या शस्त्रसंधीच्या काळामध्ये या युरेनियमच्या साठ्यावरच प्रामुख्याने चर्चा होईल, असे सांगण्यात येते. इराण या साठ्याच्या हस्तांतरास तयार नाही. इराण हा साठा चीन किंवा रशियाकडे देऊ शकतो, मात्र अमेरिकेचे त्याला विरोध आहे. त्यामुळे या साठ्याचे काय होणार हा कळीचा मुद्दा आहे.