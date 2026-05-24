US Iran Tensions : मोठी बातमी ! इराणची शरणागती, अमेरिकेला सोपवणार युरेनियम; अण्वस्त्राचं स्वप्न भंगलं, युद्धाचं संकट टळणार?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील महिनोनमहिने वाढत असलेला तणाव आणि युद्धासारख्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आता एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. द न्यूयॉर्क टाइम्स च्या एका अहवालानुसार, 'युरेनियम'चा साठा सोडून देण्यास सहमती दर्शवली आहे. हा तोच युरेनियम साठा आहे, ज्याला अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या अणुशस्त्र कार्यक्रमामुळे निर्माण झालेला सर्वात मोठा धोका मानत आले आहेत. .अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा हवाला देत या अहवालात म्हटले आहे की, इराणने आपल्याकडील जमा झालेला समृद्ध युरेनियम साठा हस्तांतरित करण्याची तयारी असल्याचे ढोबळमानाने सूचित केले आहे. पण, हे युरेनियम एखाद्या तिसऱ्या देशाला हस्तांतरित केले जाईल, नष्ट केले जाईल, की आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली ठेवले जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या संदर्भातील अंतिम निर्णय पुढील वाटाघाटींमध्ये घेतला जाणे बाकी आहे..आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) च्या अंदाजानुसार, इराणकडे सध्या ६० टक्क्यांपर्यंत समृद्ध केलेले सुमारे ४४० किलोग्राम युरेनियम उपलब्ध आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की, या सामग्रीचे आणखी शुद्धीकरण (enrichment) केल्यास त्याचा वापर अनेक अणुशस्त्रे तयार करण्यासाठी करता येऊ शकतो. .US Iran Tensions : दिलासादायक! अमेरिका इराणवर हल्ला करणार नाही, आखाती देशांच्या विनंतीवरून ट्रम्प यांचा निर्णय; युद्ध थांबण्याची शक्यता.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी या युरेनियम साठ्याला "अणु-धुळ" (nuclear dust) असे संबोधित करताना स्पष्ट इशारा दिला होता. "जर वाटाघाटी निष्फळ ठरल्या तर लष्करी पर्याय पूर्णपणे खुला आहे," असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते..FAQs 1. इराणने समृद्ध युरेनियम का सोडण्याची तयारी दाखवली? ➡️ आंतरराष्ट्रीय दबाव कमी करण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून.2. समृद्ध युरेनियम म्हणजे काय? ➡️ अणुऊर्जा किंवा अण्वस्त्रांसाठी वापरता येणारे प्रक्रिया केलेले युरेनियम.3. हा निर्णय अंतिम आहे का? ➡️ नाही, अंतिम निर्णय अजून बाकी असून पुढील चर्चांवर अवलंबून आहे.4. युरेनियमचा पुढे काय होणार? ➡️ ते तिसऱ्या देशाला दिले जाऊ शकते, नष्ट केले जाऊ शकते किंवा आंतरराष्ट्रीय नियंत्रणाखाली ठेवले जाऊ शकते.5. अमेरिका आणि इस्रायल का चिंतेत होते? ➡️ कारण हा साठा अण्वस्त्र निर्मितीसाठी वापरला जाऊ शकतो.6. यामुळे युद्धाचा धोका कमी होईल का? ➡️ होण्याची शक्यता आहे, पण पूर्णपणे तणाव कमी होण्यासाठी पुढील वाटाघाटी महत्त्वाच्या आहेत.