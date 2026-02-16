ग्लोबल

US Iran Tensions : अमेरिका कधीही सुरु करु शकते युद्ध, सैन्य तैनात करणे फक्त इशारा नाही, इराणला कोणी केले सावध ?

US Military Deployment: अमेरिका–इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य पूर्वेत मोठा अमेरिकी लष्करी ताफा तैनात करण्यात आला आहे. वॉलँडर यांच्या मते ही तैनाती केवळ संदेश नसून संभाव्य युद्धाच्या तयारीचे संकेत आहेत.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिका कधीही इराणवर हल्ला करू शकते आणि जर दोन्ही देशांमधील सुरू असलेली अणु चर्चा अयशस्वी झाली तर इराणला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. हा दावा अमेरिकेच्या एका माजी संरक्षण अधिकाऱ्याने केला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवहारांसाठी माजी सहाय्यक संरक्षण सचिव सेलेस्टे ए. वॉलँडर यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेने मध्य पूर्वेत एक मोठा लष्करी ताफा तैनात केला आहे, ज्यामुळे असे दिसून येते की जर वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या तर अमेरिका इराणवर हल्ला करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.

Donald Trump
US
War
Iran

