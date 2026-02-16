US Iran Tensions : अमेरिका कधीही सुरु करु शकते युद्ध, सैन्य तैनात करणे फक्त इशारा नाही, इराणला कोणी केले सावध ?

अमेरिका कधीही इराणवर हल्ला करू शकते आणि जर दोन्ही देशांमधील सुरू असलेली अणु चर्चा अयशस्वी झाली तर इराणला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. हा दावा अमेरिकेच्या एका माजी संरक्षण अधिकाऱ्याने केला आहे. अमेरिका आणि इराणमधील काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवहारांसाठी माजी सहाय्यक संरक्षण सचिव सेलेस्टे ए. वॉलँडर यांनी म्हटले आहे की अमेरिकेने मध्य पूर्वेत एक मोठा लष्करी ताफा तैनात केला आहे, ज्यामुळे असे दिसून येते की जर वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या तर अमेरिका इराणवर हल्ला करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. .पेंटागॉनच्या माजी अधिकाऱ्याने एका वृतवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ही विधाने केली. वॉलँडरच्या मते, अमेरिकेने विनाकारण किंवा केवळ संदेश देण्यासाठी या प्रदेशात आपला सर्वात मोठा लष्करी ताफा तैनात केलेला नाही. त्यांनी सांगितले की अमेरिकेने इराणवर पूर्वीपेक्षा जास्त दबाव आणला आहे आणि याचा अर्थ साध्या प्रतिबंधात्मक संकेतापेक्षा संभाव्य लष्करी कारवाईचा इशारा म्हणून घेतला पाहिजे. .अमेरिकेडून युद्धाची तयारी वॉलँडर म्हणाले की अमेरिका आपत्कालीन परिस्थितीची तयारी करत आहे. ते म्हणाले, "अमेरिकेने मध्य पूर्वेत पाठवलेल्या लष्करी विमानवाहू जहाजांचा प्रकार इराणवर दबाव आणण्यासाठी मागील अमेरिकन लष्करी तैनातींपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळा आहे." त्यांनी पुढे म्हटले की, अशा तैनाती संदेश आणि धमकी म्हणून काम करू शकतात, परंतु सध्याची परिस्थिती दर्शवते की अमेरिका केवळ ताकद दाखवत नाहीये. उलट, ते आणीबाणीची तयारी करत आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की इराणने अमेरिकेशी वाटाघाटीचे मार्ग शोधले पाहिजेत. .Premium|Iran crisis : इराण-अमेरिका संघर्ष भारतासाठी धोक्याचा !.माजी पेंटागॉन अधिकाऱ्याचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वात प्रगत अणुऊर्जेवर चालणारी विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड आणि त्यांच्या स्ट्राइक ग्रुपला कॅरिबियन समुद्रातून पश्चिम आशियात तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही युद्धनौका आता यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि पर्शियन आखात आणि अरबी समुद्रात आधीच असलेल्या त्यांच्या सहाय्यक ताफ्यात सामील झाली आहे. यामुळे इराणवर राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर दबाव वाढला आहे. ओमानमधील अणुकार्यक्रमावर इराणशी झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेत ठोस परिणाम न मिळाल्याने अमेरिका असमाधानी असल्याचे वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.